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中央社

故宮修復師巧手 日本文物青花柳葉鳥紋盤重生

中央社2018/06/25 20:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者卞金峰、韋可琦台北25日電）去年在故宮南院展出的日本文物「青花柳葉鳥紋盤」從展架脫落碎裂，經故宮修復師巧手再造，採用日本傳統「金繼」修復技法，在瓷盤中央留下兩條金線，注入新生命，也深化故宮與日本大阪市立東洋陶磁美術館的合作關係。

國立故宮博物院與日本大阪市立東洋陶磁（陶瓷）美術館今天舉辦「青花柳葉鳥紋盤」修復成果記者會，公開歷時近一年的修復成果。

國立故宮博物院院長林正儀表示，作品的破損並非人為問題，而是瓷盤先天結構不良，胎體較為疏鬆，感謝日方的信任與指導，交由故宮登錄保存處團隊進行科技檢測分析，並由故宮修復師採用日本傳統「金繼（金繕）」修復技法修復，深化了兩館合作。

日本大阪市立東洋陶磁美術館館長出川哲朗表示，一般上作品受損以採用恢復原貌為主要手法，而博物館使用「金繼」修復技法應該是世界上的首例，是一種創造性的方法，為作品注入新的生命，「修復後的痕跡也被視為一種美」，很開心因這件事而在去年與故宮締結為姐妹館。

「青花柳葉鳥紋盤」為日本有田窯，於十七世紀因應歐洲貿易而生產的青花瓷盤，也是大阪市立東洋陶磁美術館借展故宮南院「揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展」的展品之一。去年7月18日於展出期間，在未有外力介入下，這件作品在原位置脫落，裂成三塊。

國立故宮博物院登錄保存處助理研究員林永欽表示，這一次日方指定的「金繼」修復技法，是日本傳統瓷器的修復方式，包含兩個步驟，一是破片的黏合，再來是黏合部位的描漆和敷金，主要材料是天然漆的生漆，乾燥度較難控制，因此還打破其他瓷器做測試。但這種修復手法以往並不會用在博物館的文物修復，所以對台灣來說是獨特的經驗。

經過修復，「青花柳葉鳥紋盤」的瓷盤中央留下兩條金線，如英文字母「Ｙ」形狀的修補痕，讓這件將近四百歲的「青花柳葉鳥紋盤」重獲新生，同時也是台日在文物保存、修復及研究專業上彼此深化的過程。

國立故宮博物院南部院區將於6月28日至12月28日推出「圓滿—『青花柳葉鳥紋盤』修復成果特展」。（編輯：卞金峰）1070625

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