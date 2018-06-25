蔡總統：面對中國雖受挫折 台灣不能放棄

（中央社台北25日綜合報導）總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，台灣遭受中國巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄，她呼籲國際社會挺身約制中國，但她仍表示，願意與中國國家主席習近平會面。

法新社報導，面對中國在全球影響力日增，台灣作為亞洲的民主燈塔，想要提升在國際上的地位仍然困難重重。蔡總統對此表示：「當然，有時我們會覺得挫折，但台灣人民不能選擇放棄。」

蔡總統呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。

蔡總統告訴法新社：「這不只是對台灣的挑戰，而是對整個地區和世界的挑戰，因為今天是台灣，明天可能就是另一個國家得面對中國擴張勢力。」