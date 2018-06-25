NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈日本球迷撿垃圾被狂讚　陸媒吃味KD要來了　7月10日第4度訪台台灣大寬頻500M上網$799
中央社

蔡總統：面對中國雖受挫折 台灣不能放棄

中央社2018/06/25 20:06
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社台北25日綜合報導）總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，台灣遭受中國巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄，她呼籲國際社會挺身約制中國，但她仍表示，願意與中國國家主席習近平會面。

法新社報導，面對中國在全球影響力日增，台灣作為亞洲的民主燈塔，想要提升在國際上的地位仍然困難重重。蔡總統對此表示：「當然，有時我們會覺得挫折，但台灣人民不能選擇放棄。」

蔡總統呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。

蔡總統告訴法新社：「這不只是對台灣的挑戰，而是對整個地區和世界的挑戰，因為今天是台灣，明天可能就是另一個國家得面對中國擴張勢力。」

她表示：「我們必須共同合作，重申我們的民主自由價值，以約制中國，盡量防止他們擴張霸權勢力。」

蔡總統說，中國應該知道自己對這個地區的責任，並與台灣對話。

她表示，儘管台海兩岸緊張情勢升高，她仍願意與中國國家主席習近平會面。

蔡總統說：「當然，我希望在我擔任總統期間，雙方有機會坐下來談。」

她又說，她願在對等和沒有設政治前提的情況下與習近平會面，這也是她長久以來的立場。

蔡總統說，美國總統川普與北韓領導人金正恩最近舉行的川金會，「給了大家很大思考空間」。

她指出，美國與北韓各方面差距雖很大，仍能在對等和互相尊重的情況下在新加坡會談，「我想這對國際社會是正面的發展」，對其他彼此間存有歧見的國家也是個鼓勵。

台灣的邦交國雖減少到18個，蔡總統指出，台灣獲得美國日增的支持，美國國會最近通過法案，為較高層官員訪台鋪路，並建議加強美台軍事交流，美國國務院也批准售台敏感潛艦技術的行銷許可證。

除了美國，她表示，台灣也將加強與其他志同道合國家的關係。

在國防方面，蔡總統說：「面對中國威脅，我們覺得有必要加強自衛能力。」（譯者：林治平）1070625

故宮修復師巧手 日本文物青...中法總理聯手表示 北京將加...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan