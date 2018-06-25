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中央社

胡錦濤之子胡海峰再上層樓 將升嘉興市委書記

中央社2018/06/25 20:13
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）中共浙江省委今天公告，中共前總書記胡錦濤之子，現任浙江省嘉興市委副書記、嘉興市長胡海峰，將升任地級市委書記，今天起至7月2日依程序公開徵求民眾意見，此舉形同說明胡海峰將升官。

先前已有消息指出，胡海峰下一個職務是升任中共嘉興市委書記。

這項公告今天傍晚透過浙江省委直轄媒體浙江在線披露，直指胡海峰「擬任設區市（即地級市）黨委書記」，引起注意，但未明言胡海峰將升任哪一地級市的市委書記。

公告提到，經浙江省委研究，決定將「擬轉新的重要崗位任職的胡海峰、毛宏芳同志予以公示，徵求廣大幹部、群眾的意見」。「任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式，向省委組織部反映公示對象存在的問題」。

中國地方黨政幹部升任前，依中共黨內規定須進行「公示」程序，也就是公開履歷供民眾提供意見。不過，這項程序一般僅具形式意義。

胡海峰1972年生，安徽績溪人，北方交通大學（現北京交通大學）計算機與科學技術系畢業，清華大學經濟管理學院第一屆EMBA畢業生，1995年5月加入中共，1998年5月參加工作。

胡海峰曾任清華控股公司高級工程師、清華同方集團旗下威視公司（NucTech）董事長，2010年任浙江清華長三角研究院黨委書記；2013年步入政壇，就任嘉興市委副書記、黨校校長；2014年轉兼嘉興市政法委書記；2016年轉任嘉興市副市長，隨後升任市長至今。（編輯：邱國強）1070625

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