胡錦濤之子胡海峰再上層樓 將升嘉興市委書記

（中央社台北25日電）中共浙江省委今天公告，中共前總書記胡錦濤之子，現任浙江省嘉興市委副書記、嘉興市長胡海峰，將升任地級市委書記，今天起至7月2日依程序公開徵求民眾意見，此舉形同說明胡海峰將升官。

先前已有消息指出，胡海峰下一個職務是升任中共嘉興市委書記。

這項公告今天傍晚透過浙江省委直轄媒體浙江在線披露，直指胡海峰「擬任設區市（即地級市）黨委書記」，引起注意，但未明言胡海峰將升任哪一地級市的市委書記。

公告提到，經浙江省委研究，決定將「擬轉新的重要崗位任職的胡海峰、毛宏芳同志予以公示，徵求廣大幹部、群眾的意見」。「任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式，向省委組織部反映公示對象存在的問題」。