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5G NR 測試愛立信拔頭籌 離商用更近一步

鉅亨網2018/06/25 20:15
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愛立信今 (25) 日宣布，成功展示符合 3GPP 獨立組網標準 (Standalone, SA) 的 5G 無線介面的多廠商互通性測試，加速 5G NR 的網路產業發展；這也是國際標準組織訂定新標準後，全球完成的第一個案例，愛立信認為，這個測試對於 5G 邁向商用具重要意義。

愛立信表示，在北京實驗室展開 5G NR 互通性開發測試，測試系統採用了愛立信 5G NR 基地台和英特爾 5G 行動測試平台。該測試使用 3.5GHz 頻段、頻寬為 100MHz，並完成多廠商資料傳輸；而這也是 6/14 國際訂出標準後，第一個完成測試的首例。

英特爾認為，這項測試有助業界展開 5G NR 部署獨立網組，未來有望推動 5G 體驗的浪潮。中國移動表示，完成這次測試，將有助 5G 標準走向商用。

愛立信指出，6/27 至 29 將會與英特爾、中國移動在上海 MWC 展示 5G NR 獨立組網互通技術。

6/14 3GPP 第 80 次全會宣布，制訂第一版 (R15) 5G 行動通信技術標準，通過 5G NR 的獨立組網 (SA) 設計方案，加上去年 12 月完成的非獨立組網 (NSA) 設計方案，5G 已經完成第一階段全功能標準化工作。

台灣業者如中華電信、亞太電信等都指出，未來依照這套技術標準，年底前在台灣將建立 5G 實驗網路，目標在 2020 年商用。

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