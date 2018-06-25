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中央社

新南向政策 台商赴印度投資設廠搶商機

中央社2018/06/25 20:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里25日專電）新南向政策持續發光，愈來愈多台商到印度投資，包括上岳科技、輝創電子日前赴印度投資設廠，計畫在印度生產醫療器材和汽車相關配件。

駐印度代表處經濟組今天指出，台灣上岳科技與印度醫療器材通路商Meditech Healthcare Products於2016年合資成立的Mediair Healthcare，22日在孟買工業園區舉行新廠動土典禮，計畫生產醫療級氧氣製造機。

包括駐印度代表田中光、印度商工部「投資印度」（Invest India）執行副總穆賈爾（Uday Munjal）等人均出席新廠動工典禮。田中光在致詞時說，醫療器材產業為台灣「五加二創新產業」之一，印度市場需求龐大，可為台灣重點開發市場。

田中光表示，台印度近年來雙邊經貿投資關係穩定成長，2017年雙邊貿易總額達63.6億美元，較2001年的11.9億美元成長近6倍，希望未來雙方能持續加強合作，政府也將扮演積極協助角色。

駐印度代表處經濟組指出，Mediair Healthcare已於2017年取得印度商工部DIPP新創企業認證，預計3年內增資至2億盧比（新台幣近1億元），但因馬哈拉什特拉省（Maharashtra）內部行政規範，無法順利進駐孟買工業園區，經駐印度代表處與「投資印度」等單位共同居中協調，終於順利取得工業用地。

上岳科技表示，印度目前所需的氧氣製造機完全仰賴進口，由於氧氣製造機等非印度政府列管的醫療器材，無價格管制及核准登錄等手續，是台灣可積極開發的市場。

此外，台灣輝創電子與印度汽車零組件大廠桑哈科技（Sandhar Technologies）21日在哈雅納省（Haryana）古爾岡（Gurgaon）舉行合資企業簽約儀式，雙方未來將透過策略聯盟，生產倒車雷達、行車紀錄器、汽車防盜及安全警示系統等。

田中光表示，這項合資計畫是由印度當地擁有日資的汽車大廠風神鈴木（Maruti Suzuki）及本田汽車（Honda）等居間牽線促成，可比喻為媒妁之言的聯姻，印度是傳統社會，這項合資計劃必能穩固持久，共創雙贏。

印度是全球第2大機車生產國及前10大汽車生產國，許多國際大廠都在印度設廠。印度汽車零配件市場2016年規模達250億美元，其中汽車電子占9%，預估到2020年，印度汽車電子零配件市場規模將達200億美元。（編輯：高照芬）1070625

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