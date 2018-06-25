多金演員群加持 吳念真陳明章音樂劇告捷加演

在劇中將飾演「總鋪師」角色的陳竹昇笑說，之前在電影「總鋪師」只能是「水腳A」，這次被吳念真「升級」出師，要演也要唱，他感到很榮幸。記者會現場，陳竹昇與于子育合唱了「流浪到淡水」，精湛歌喉也讓全場驚艷。

記者會上，包括金馬影帝陳竹昇、曾獲金曲加持的楊大正，以及主要演員王彩樺、柯一正、于子育、林雨宣、方宥心等人都盛裝出席，在華麗舞群的表演、燈光與音樂搭配下，演員們一一高歌出場，在國家戲劇院的大廳營造出熱鬧酒家氛圍，預現了演出舞台上將打造的「別有天溫泉旅館」場景。

（中央社記者汪宜儒台北25日電）綠光劇團7月推出吳念真與陳明章聯手打造的音樂劇「再會吧北投」，今天舉行Casting與加演記者會，現場「金」光閃閃，從編導到演員陣容，囊括許多座金馬、金曲與金鐘的肯定。

睽違十餘年，本就以原創中文音樂劇起家的綠光劇團，終於又推出「再會吧北投」，由陳明章擔任音樂總監、吳念真與林于竣編導。這個故事緣起於陳明章對故鄉北投的情感及文化認同，以及他對早年北投酒家、溫泉、那卡西特色文化的緬懷。

吳念真指出，這次的創作與自己過去習慣的工作方式很不同，「過去的劇本故事都是從自己開始發想，這次卻是從陳明章的歌曲開始」。

他表示，「改變」是這次作品試圖傳遞的主軸，藉著北投那卡西、粉味的沒落，轉型成現代餐廳、飯店的過程，以及兩代人之間對於經營、對於外在環境轉變的不同內心經歷，「我似乎也同時對很多人、對這時代提出了質疑」。

吳念真以劇中那卡西第二代、由楊大正飾演的角色為例，他說了一段劇中對白：「若為了生意可以出賣一個人的清白跟尊嚴，可以不顧自己生活的環境，這樣的人，如果失敗我不會同情，如果富有，我不會尊敬。」並說：「可能會有一種時代的奇怪的氛圍在裡面吧。」

「再會吧北投」將於7月21日至7月29日在台北國家戲劇院演出，8月10日至8月12日在台中國家歌劇院，9月7日至9月9日在高雄至德堂。（編輯：張芷瑄）1070625