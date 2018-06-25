LINE保護用戶權益 隱私權政策內容將更新

當有需要蒐集與運用用戶使用服務的資訊時，LINE會主動通知用戶，並事前徵求用戶同意。此外，LINE也會明確指出運用目的，僅蒐集為履行特定目的所必須的資訊，並僅在履行該特定目的的期間保留資訊。

LINE在官網公告，LINE認為保護用戶隱私權、並且向用戶說明處理資訊的做法，是非常重要的。因此，在隱私權政策更新之前，LINE希望主動向用戶說明，表達尊重用戶、保護用戶隱私的態度。

（中央社記者吳家豪台北25日電）通訊軟體LINE的隱私權政策說明的內容，是LINE服務如何蒐集與運用資訊。為進一步防止不當使用，並優化服務體驗，LINE今天宣布將於近期更新隱私權政策的內容。

LINE隱私權政策更新的目的，是透過用戶的同意，使LINE得以優化所提供的服務。具體運用目的包括避免服務遭濫用或用於詐騙；改善、研究及開發LINE的服務；為用戶呈現個人化內容及切身相關廣告。

根據LINE的公告，隱私權政策更新後，收集與運用的資訊項目包括兩方面。

第一是優化服務方面的資訊項目。透過用戶的同意，LINE可以強化研究以避免服務遭濫用或用於詐騙，以及改善、研究及開發LINE的服務；例如用戶與好友間通訊中的貼圖、表情貼、特效及濾鏡；以及LINE提供的瀏覽器、儲存與分享功能等。

LINE特別說明，與好友間的對話已經過點對點加密，即使是LINE公司也無法看到對話內容，更不會因為用戶同意隱私權政策的更新而被以任何形式運用。

LINE隱私權政策更新後，第二個收集與運用的資訊項目是行銷目的方面。透過用戶的同意，LINE、LINE關係企業及廣告商等第三方，將可提供用戶偏好的個人化內容，並優化廣告投放成效。

LINE強調，LINE僅會使用用戶授予同意的資訊。在隱私權政策更新時，LINE將再度徵詢用戶的同意，以確保處理資訊的透明度，並實踐對用戶權利的尊重。（編輯：鄭雪文）1070625