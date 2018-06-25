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日東紡公開收購建榮股權已達32.76% 入主經營案

鉅亨網2018/06/25 20:34
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玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 被日商大廠日東紡 (NITTO BOSEKI）看上，日東紡以每股 11 元的價格，公開收購建榮工業股權，已達成應賣 6 萬 3853 張收購數量，占建榮工業股權的 32.76% ，並超越最低收購數量的 31.5%，日東紡入主建榮又向前推進一步。

日商日東紡的此一收購建榮工業股權案，將在 8 月 2 日截止，日東紡最高將收購建榮工業的 35.22% 股權，換算金額約 7.55 億元。

依日東紡公司官方發布的此一公開收購建榮工業股權案，如加上建榮最大法人股東創祐投資出售移轉 14.88% 的建榮股權給日東紡，將使日東紡入主建榮的經營權。

依日東紡公司官方發布的訊息指出，將 8 月 2 日前以每股 11 元的價格收購建榮工業股權，最高收購到 35.22% 的建榮股權。而日東紡表示，主要在看上台灣發展 5G 通訊電子原材料的有利條件。

建榮工業去年財務報表，營收 15.22 億元，毛利率 15%，稅後純益 1.22 億元，創近 13 年新高，年增 6.01 倍，每股稅後純益 0.63 元。而今年第 1 季稅後純益 3450 萬元，較去年同期倍增，每股純益 0.18 元

在全球 5G 通訊的競爭下，台灣的優勢近期被日商看好，日本日立化成 (Hitachi Chemical) 日前宣布，將投資約 75 億日圓在台灣設立子公司，並於廠區內興建 PCB 用高性能積層材料 (CCL)，主要用於 5G、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、人工智慧 (AI) 等用途應用， 日本日立化成在台的新投資，預計 2020 年 4 月開始進行量產。

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