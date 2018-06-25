日東紡公開收購建榮股權已達32.76% 入主經營案

玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 被日商大廠日東紡 (NITTO BOSEKI）看上，日東紡以每股 11 元的價格，公開收購建榮工業股權，已達成應賣 6 萬 3853 張收購數量，占建榮工業股權的 32.76% ，並超越最低收購數量的 31.5%，日東紡入主建榮又向前推進一步。

日商日東紡的此一收購建榮工業股權案，將在 8 月 2 日截止，日東紡最高將收購建榮工業的 35.22% 股權，換算金額約 7.55 億元。

依日東紡公司官方發布的此一公開收購建榮工業股權案，如加上建榮最大法人股東創祐投資出售移轉 14.88% 的建榮股權給日東紡，將使日東紡入主建榮的經營權。