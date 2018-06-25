2度總冠軍賽MVP 杜蘭特7月第4度訪台

（中央社記者龍柏安台北25日電）今年率領金州勇士完成美國職籃（NBA）2連霸、並連2年獲得總冠軍賽MVP的全能前鋒杜蘭特，將於7月10日來台擔任訓練營教練，這也是他自2008年後第4度訪台。

勇士今年在總冠軍賽以4比0橫掃騎士，4年內3度笑捧總冠軍金盃，連2年獲得總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）功不可沒，他在暑假期間再次來台化身教練，指導今年高中籃球聯賽（HBL）男、女冠軍勁旅松山高中與普門高中，希望透過訓練營指導，幫助台灣高中球員提升自我與團隊表現。

值得一提的是，今年松山與普門同步在HBL寫下2連霸，且松山和勇士一樣，都是在4年內3度奪冠，主辦單位表示，這的確是杜蘭特想要做的「冠軍傳承」，在訓練營中，他會分享自己為冠軍付出的汗水與努力，也會透露自己在賽前獨門投籃課表，讓國內教練與球員能更貼近這名2度總冠軍賽MVP私下的訓練方式。