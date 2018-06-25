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即時跑馬燈日本球迷撿垃圾被狂讚　陸媒吃味KD要來了　7月10日第4度訪台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

2度總冠軍賽MVP 杜蘭特7月第4度訪台

中央社2018/06/25 20:31
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北25日電）今年率領金州勇士完成美國職籃（NBA）2連霸、並連2年獲得總冠軍賽MVP的全能前鋒杜蘭特，將於7月10日來台擔任訓練營教練，這也是他自2008年後第4度訪台。

勇士今年在總冠軍賽以4比0橫掃騎士，4年內3度笑捧總冠軍金盃，連2年獲得總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）功不可沒，他在暑假期間再次來台化身教練，指導今年高中籃球聯賽（HBL）男、女冠軍勁旅松山高中與普門高中，希望透過訓練營指導，幫助台灣高中球員提升自我與團隊表現。

值得一提的是，今年松山與普門同步在HBL寫下2連霸，且松山和勇士一樣，都是在4年內3度奪冠，主辦單位表示，這的確是杜蘭特想要做的「冠軍傳承」，在訓練營中，他會分享自己為冠軍付出的汗水與努力，也會透露自己在賽前獨門投籃課表，讓國內教練與球員能更貼近這名2度總冠軍賽MVP私下的訓練方式。

今年杜蘭特的亞洲行，將依序拜訪中國廣州、菲律賓與台北，他將於7月6日抵達中國，並於7月10日造訪台北，預計在台僅停留2天。

此外杜蘭特訪台行程當中，也將以矽谷投資者的角色，參與「放膽創新局DARE TO BECOME科技論壇」，他將首次在亞洲公開分享自己的投資心法，也會代表「杜蘭特慈善基金會 （KDFC）」與贊助商Nike，共同資助兒童暨家庭扶助基金會翻新籃球場，同時鼓勵家扶基金會的「小勇士」積極面對生活挑戰。（編輯：吳協昌）1070625

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