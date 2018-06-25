總統再拋蔡習會 綠讚最大善意藍指緣木求魚

民進黨立法院黨團幹事長何欣純晚間受訪表示，世界各國不論在法律上或行政作為上都積極圍堵中國勢力的擴張，這也是呼應蔡總統的主張，全世界應該聯合起來對中國的蠻橫、非民主甚至無理的行為做出抗議。

總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，台灣遭受中國巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄，她呼籲國際社會挺身約制中國，但她仍表示，願意與中國國家主席習近平會面。

（中央社台北25日綜合報導）總統蔡英文今天呼籲國際社會挺身約制中國，且儘管台海兩岸緊張情勢升高，她仍願意與中國國家主席習近平會面。民進黨團表示，這是總統最大善意；國民黨團說，緣木求魚、精神分裂。

總統再次拋出蔡習會，何欣純表示肯定，她說，總統再次遞出善意的橄欖枝，且從上任至今一直希望與對岸維持理性對話的空間與管道，但前提必須在對等、尊嚴的原則下，雙方有對話的平台，這是總統釋出的最大善意，盡力要維持兩岸和平。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，總統一方面要世界起身跟中國對抗，一邊又希望跟習近平會面，不但是緣木求魚，更是精神分裂。

她說，兩岸領導人會面，對於兩岸和平發展有正面幫助，樂觀其成；不過現在兩岸關係緊繃，台灣內部對於兩岸發展的期待落差越顯歧異，總統能否整合綠營內部及基層支持者意見，恐怕有難度。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，對總統呼籲國際社會挺身約制中國，表示歡迎；兩岸對話必須是在平等、尊嚴、尊重台灣主權的情況下進行，而且蔡英文也必須是以「總統」的身分與習近平會面，不能像過去「馬習會」般被認為有矮化台灣之嫌。

他說，面對中國在國際上打壓台灣，軍事上威脅台灣，甚至還施壓多國航空公司，將台灣更名為中國台灣，小動作不斷，時代力量希望總統「硬」起來。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，相信全台灣過半數的民意是支持兩岸對話，因為唯有對話才能化解歧見；但是蔡習會能不能成局，以現在兩岸關係的發展與氣氛可能性微乎其微；光是隔空放話是無法讓蔡習會對話。（編輯：張均懋）1070625