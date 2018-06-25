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〈中美晶展望〉徐秀蘭：下半年思考未來走向 積極發展

鉅亨網2018/06/25 20:45
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太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 總經理徐秀蘭今 (25) 日表示，受到中國 531 新政影響，已暫時將矽晶圓產線人力轉調至半導體業務工作，太陽能電廠市況健康，目前以國內佈局為主，下半年最重要的功課便是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展中美晶的第三隻腳。

徐秀蘭表示，矽晶圓是中國針對太陽能產業推出 531 新政的重災區，導致矽晶圓市價崩跌，目前產能利用率不到 5 成，若矽晶圓要更強得砍掉重練，由於目前產業能見度不高，且剛好環球晶等集團半導體矽晶圓廠有人力需求，在 531 新政公布後，從 6 月起的半年時間內，暫時將中美晶部分人力轉調至半導體業務工作。

電池業務部分，徐秀蘭表示，到 6 月底為止單晶電池都是滿載生產，7 月訂單量仍佳，但為避免遭到倒帳，交易上會較謹慎小心，而單晶 PERC 電池價格稍微辛苦些，但需求仍在。

太陽能電廠業務方面，徐秀蘭表示，電廠業務市況仍健康，不過，受到國際政經問題因素影響，目前海外電廠佈局較為謹慎保守，以國內電廠市場為主，將全部資源投注台灣市場，爭取更多項目。

而在中國 531 新政推出的產業環境下，徐秀蘭表示，太陽能產業 20 年來總裝置量從未下降，而是長江後浪推前浪，自己下半年的功課就是得沈潛思考，當中國不再補貼後，全球市場都在合理競爭的方式下，如何將公司帶到對的方向，而未來產品銷售策略又為何，且若推不出新產品，不是太陽能市場消失，而是中美晶會消失。

目前環球晶約占中美晶營收 82%，徐秀蘭強調，不會輕易退出太陽能產業，也不希望其成為中美晶的唯一，而在環球晶之外，盼能以同樣的供應鏈切入不同的產品，除取得台特化 30.93% 股權，深化半導體材料產業佈局外，接下來也將積極進行有關半導體產業的第三隻腳佈局。

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