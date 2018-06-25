NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蘇貞昌出席雲林蕭府王爺遶境餐敘再輸就要當兵　孫興慜賽後崩潰痛哭8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

上半年刮刮樂買氣弱 台彩祭兩策略促銷售

鉅亨網2018/06/25 21:04
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

今 (2018) 年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，經銷商若沒有賣完，最晚在 7 月底要進行退貨，據台彩內部統計，估計今年退貨金額恐逼近 30 億元，較去年同期 8 億元倍增；為增加下半年買氣，台彩總經理蔡國基今 (25) 日表示，台彩除持續推出新品外，還會祭出買彩券或刮刮樂抽獎送好禮等促銷活動，增加買氣。

台彩每期的刮刮樂有 6 個月銷售期限、9 個月兌獎期限，而今年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，最晚 7 月底前受理退貨，不過，由於農曆春節前遇到花蓮地震，加上民間消費狀況不如預期，導致刮刮樂買氣受挫，特別是向來彩迷搶買的高面額刮刮樂也出現滯銷情形。

上半年買氣不如預期，台彩下半年的銷售策略，蔡國基表示，台彩除了會持續發行新商品之外，也會持續推出買彩券或刮刮樂就可抽獎等周邊活動，來刺激買氣。

他指出，今年 4 月推出的高面額刮刮樂，包括面額 2000 元的 2,000 萬開運發財金及面額 1000 元的 $1,000 萬年終獎金、大麻將，只要沒中獎，在台彩 APP 中完成登錄，就能獲得抽獎機會，其中，2000 元可獲得 2 次機會、1000 元可獲得 1 次，抽中的幸運中獎者，可獲得足金元寶 1 枚，市價約 1 萬元，這活動刺激了約 7.43 億元的業績。

此外，蔡國基說，台彩會持續推出新商品，接下來將於 7 月 3 日推出售價 800 元的刮刮樂超級連線，共有 3 個頭獎 600 萬元，總獎金逾 13 億元，總中獎率高達 63.53%，且會再加碼抽出 300 名國內萬元旅遊金好禮，不管有沒有刮中獎金，都能獲得抽獎機會，預計將掀起一波搶購風潮。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台彩刮刮樂買氣headline
〈中美晶展望〉徐秀蘭：下半...〈中美晶展望〉徐秀蘭：中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan