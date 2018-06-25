上半年刮刮樂買氣弱 台彩祭兩策略促銷售

今 (2018) 年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，經銷商若沒有賣完，最晚在 7 月底要進行退貨，據台彩內部統計，估計今年退貨金額恐逼近 30 億元，較去年同期 8 億元倍增；為增加下半年買氣，台彩總經理蔡國基今 (25) 日表示，台彩除持續推出新品外，還會祭出買彩券或刮刮樂抽獎送好禮等促銷活動，增加買氣。

台彩每期的刮刮樂有 6 個月銷售期限、9 個月兌獎期限，而今年 1 月發行的農曆春節檔期刮刮樂，最晚 7 月底前受理退貨，不過，由於農曆春節前遇到花蓮地震，加上民間消費狀況不如預期，導致刮刮樂買氣受挫，特別是向來彩迷搶買的高面額刮刮樂也出現滯銷情形。