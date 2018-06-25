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愛爾達捍衛世足賽版權 業者想轉播應洽授權

中央社2018/06/25 21:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北25日電）台灣有線電視寬頻產業協會今天呼籲主管機關出面協調，讓華視可立即播出本屆世足賽所有賽事。愛爾達回應，對轉播有興趣的系統平台業者應循商業機制，洽愛爾達取得授權。

第21屆FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup）6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，愛爾達除提供完整64場賽事的直播服務外，並提供4K UHD超高畫質的轉播服務。

台灣有線電視寬頻產業協會發布新聞稿，指摘新媒體業者愛爾達高價搶標國際重要賽事，犧牲且剝奪了台灣絕大多數觀眾原本可免費、方便收看國際重要賽事的基本權益；協會呼籲主管機關出面協調，讓此次世足賽取得愛爾達授權16強賽事的華視，可立即播出本屆世足賽的所有賽事。

針對台灣有線電視寬頻產業協會的新聞稿內容，愛爾達提出三點聲明如下。

第一，愛爾達表示，世足賽為國際賽事，歷次賽事台灣國家隊並未進入32強，因此也無全民收視的議題，賽事的轉播授權本由電視業界依市場機制決定，其他國家也是如此。國際賽事轉播為頻道商基於其商業經營的利益考量引進，非屬全體國民收視權益，各媒體電視台也應透過商業協商獲取轉播授權，有線電視業者也是商業環境的一員，應遵循商業規則。

第二，愛爾達指出，商業談判無需主管機關出面協調，任何無線、有線電視台想要播出世足賽事者，皆可向愛爾達提出授權洽商事宜，但自愛爾達取得FIFA（國際足球總會）授權以來，並無電視台正式表達轉播意願。即便華視也是在愛爾達積極洽商後，方同意轉播16強賽事。

愛爾達認為，儘管世足賽熱度已漸漸升溫，依然未見有線電視平台向愛爾達提出版權洽商，反而以「擴大」華視轉播權為訴求，殊為罕見。

第三，愛爾達表示，台灣有線電視寬頻產業協會以「全民收視權益」為訴求，呼籲政府主管機關出面協調，介入商業行為，透過無線電視台的必載規定，將使得有線電視平台獲得免費播映，費用則由政府或無線電視台買單，此舉不符一般商業行為。

愛爾達呼籲，對世足轉播有興趣的系統平台業者應循商業機制，洽愛爾達進行授權合意，以提供有線電視平台已付費用戶看的權利，善盡平台服務之責。如同MOD平台，針對付費的用戶，提供好看的賽事內容並創造好的觀賞體驗。

愛爾達強調，愛爾達是台灣本土原生的中型企業，會虛心接受各方指教，同時也會為愛爾達所有股東及員工持續堅持並認真努力的經營，創造股東、員工、客戶三贏，並善盡企業社會責任，回饋社會。(編輯：陳永昌)1070625

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