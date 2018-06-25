Garmin首季出貨旺 今年營業額拚增1成

Garmin亞洲區行銷協理林孟垣指出，今年致力擴大客群，帶動在台業績較去年同期成長1成，新增了音樂、Garmin Pay等功能的新產品，今年也一口氣在台灣開出5家百貨品牌店，加上既有街邊店6家，共11家通路，後續會持續拓點，但在節奏上會放緩，將聚焦通路升級。

穿戴裝置品牌Garmin今天宣布在台灣推出新款智慧錶fenix 5 Plus，與設計師Daniel Wong合作，推出具精品設計感的錶款，並加入導航、音樂、地圖、支付等功能，預計6月30日起發售。

他坦言，Garmin汽車導航的部分受到智慧機與車機競爭，銷售相對受到影響，未來會持聚焦藍海的市場，發展更多元化的產品，今年內部設定高目標，全球營業額維持10%成長，希望獲利能力更上一層樓。Garmin目前毛利率約55%、淨利率約23、24%，Garmin前期研發投入巨大，近年仍維持平均每年均超過百億元的研發投資水準。

Garmin日前公布全球首季財報，總營收7.11億美元，約新台幣213億元，較去年同期成長11%，創10年新高，旗下戶外導航、健身休閒兩大產品線占整體營收成長近5成。

另外，Garmin先前在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉的作法惹議，是否影響台灣銷售表現，林孟垣坦言，確實有一些影響；他同時也強調，Garmin一半工程研發和超過95%的製造都在台灣。（編輯：鄭雪文）1070625