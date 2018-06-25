低端人口風波 北京大興大火報告出爐15人被捕

隸屬中共北京市委的千龍網報導，事故調查組先後查問相關人員300餘人次，並蒐集、查閱2000餘份資料，再經專家論證及鑑定，得出上述結論。

（中央社台北25日電）引發「驅離低端人口」爭議的北京市大興區大火調查報告今天出爐，認定此案為「重大生產安全責任事故」，被認定須對事件負責者有15人，已被北京市公安局立案偵查，並經檢方批准逮捕。

調查報告指出，起火建築是集「生產、經營、儲存、住宿」於一體的多合一建築，起火原因則是地下冷凍庫的製冷設備，被覆蓋在聚氨酯保溫材料內。事發時，冷凍庫壓縮機的供電電纜因故障造成短路，引燃周圍的易燃材料，產生一氧化碳等毒害煙霧，造成傷亡。

同時，起火建築屬於「違法建設、違規施工、違規出租」，安全隱患「長期存在」。

此外，案發地西紅門鎮政府落實安全監管責任不力，當地派出所、大興區公安消防支隊、大興區公安分局的消防安全監督檢查不到位，工商部門對轄區內非法經營行為查處不力，則是事發的間接原因。

依調查結果，北京市公安局以「重大責任事故」罪嫌，將樊兆田等15名有關責任人立案偵查，並由當地檢方批准逮捕；黨政機關則對官員給予上述處分；北京市安全監管局並對在當地營業的北京康特木業等3家業者，共課以人民幣960萬元（新台幣4460萬元）的罰款。

2017年11月18日，北京市大興區西紅門鎮的「聚福緣」公寓發生大火，造成19人死亡、8人受傷。事後，中共北京市委、北京市政府卻以拆除違建及消除安全隱患為由，在全市大舉展開「驅除低端人口」行動，引起強烈反彈及爭議。（編輯：邱國強）1070625