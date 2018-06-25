男長租國軍英雄館17年拒搬 法院判敗訴遷出

（中央社記者陳朝福高雄25日電）宮姓男子17年來租用高雄國軍英雄館房間，3年前館方表明約滿不再續租，宮男拒搬，館方提告。高雄地院判宮男自2015年11月至遷出，給付月租4萬元及律師費，核算至今年6月底遷出，以32個月核計和律師費應支付139萬5000元，全案確定。

宮男是一家鋼鐵廠的副總，2001年疑因女兒就讀國軍英雄館對面的高雄女中，因方便、環境熟悉而住進國軍英雄館，他一住17年。3年前館方以英雄館是接待軍人與榮民等特定對象住宿為由，非長租型酒店式公寓，表明約滿不再續租。

宮男以高雄國軍英雄館建物及座落土地是屬國家的，經營的軍友社受國防部督導監督，是準國家機關，且多年來不論住宿或繳納租金都配合，拒絕承租已違反平等原則，應平等對待一般人民。