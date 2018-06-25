男長租國軍英雄館17年拒搬 法院判敗訴遷出

（中央社記者陳朝福高雄25日電）宮姓男子17年來租用高雄國軍英雄館房間，3年前館方表明約滿不再續租，宮男拒搬，館方提告。高雄地院判宮男自2015年11月至遷出，給付月租4萬元及律師費，核算至今年6月底遷出，以32個月核計和律師費應支付139萬5000元，全案確定。
宮男是一家鋼鐵廠的副總，2001年疑因女兒就讀國軍英雄館對面的高雄女中，因方便、環境熟悉而住進國軍英雄館，他一住17年。3年前館方以英雄館是接待軍人與榮民等特定對象住宿為由，非長租型酒店式公寓，表明約滿不再續租。
宮男以高雄國軍英雄館建物及座落土地是屬國家的，經營的軍友社受國防部督導監督，是準國家機關，且多年來不論住宿或繳納租金都配合，拒絕承租已違反平等原則，應平等對待一般人民。
雙方最後一次租約為2014年11月1日至2015年10月31日。國軍英雄館提告，指因「國軍服務作業單位及國軍英雄館管理辦法」規定為服務國軍，為回歸這目的，3年前公告租期屆滿不再續租長住者，宮男自2015年11月1日起無權占有，依每日租金定價新台幣3400元計算，應自租約到期至遷出為止，按月還10萬2000元，加上館方因訴訟衍生律師費5萬5000元。
高雄地方法院簡易庭認為宮男與館方為一般房屋租賃契約，宮男也在館方不再續租公文簽章，後續占用的租金，館方求償以日租3400元計算，但房價包含退房後的內部清潔費，價格過高。認為月租應以4萬元為適當，應按月給付至遷出為止，另需支付對造律師費用5萬5000元。
宮男不服上訴，二審再敗訴，合議庭除維持一審原判決，另要支付二審律師費用約6萬元，全案確定。
依法院判決結果核算，如果宮男於6月底遷出，以32個月核計和律師費應支付139萬5000元。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070625