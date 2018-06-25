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LINE詐騙帳號送貼圖 官方4招教你辨真假

中央社2018/06/25 21:35
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（中央社記者吳家豪台北25日電）通訊軟體LINE近期傳出有不肖人士以免費貼圖吸引用戶，恐導致個資外洩。LINE官方今天提醒，加入LINE@生活圈帳號時應注意4大特徵，辨別是否為詐騙帳號。

LINE表示，不肖人士會在聊天群組間傳送網址連結，引導用戶進入網站，透過免費貼圖下載誘導用戶，將網址連結分享給更多好友；但是用戶即使完成這些步驟之後，也無法收到免費貼圖。

因此，LINE首次邀請4位貼圖插畫家，一同以圖文宣導提醒用戶，並建議用戶在收到不明網址連結時，停下腳步仔細辨認，不要隨意點選不明的網址連結，在加入LINE@帳號時也請仔細留意4種特徵。

特徵一，LINE@帳號名稱為知名品牌或商品，卻為灰色盾牌。LINE@帳號的盾牌分為灰色的一般帳號盾牌，以及深藍色的認證帳號盾牌。若收到的優惠資訊是從深藍色盾牌的認證帳號發出，就是真實商家祭出的好康。若是灰色盾牌的一般帳號，就需要再確認是否為詐騙訊息。

特徵二，要求用戶分享給更多好友或群組，才能享有好康。假帳號詐騙通常要求用戶分享給越多人越好，因此會要求好友先推薦此帳號或優惠給更多好友，才能夠領取優惠。

特徵三，提供可疑優惠資訊。若收到的是免費貼圖下載資訊，可至「LINE貼圖小舖」的「活動貼圖」，確認是否有此免費下載貼圖。

特徵四，誘使加入其他帳號。例如分享優惠資訊給好友後，需加入活動客服或主辦單位的帳號，才能領取優惠。

LINE提醒，若用戶不小心加入不明LINE@帳號時，只要沒有輸入任何手機號碼等資訊，就不需擔心個資外洩，並可以先檢舉再封鎖該帳號。（編輯：鄭雪文）1070625

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