孫興慜賽後崩潰痛哭為兵役？韓網友不捨：我替他去！

被分在 F 組的南韓隊面對德國、墨西哥、瑞典 3 支勁旅，出線希望並不大，而在 23 日小組賽第二輪對戰墨西哥時，總統文在寅親自到場加油，在比賽結束後，文在寅也到更衣室鼓勵球員們。其中孫興慜在與文在寅見面時，忍不住掩面痛哭的一幕，引發韓國網友熱議。有網友認為，孫興慜應該是過於自責才哭，但有不少網友猜測，孫興慜痛哭的原因，可能與他正面臨的兵役問題有關。

2018 世界盃足球賽第二輪小組賽賽事結束，南韓隊 23 日對上墨西哥，即使「亞洲一哥」孫興慜踢進一記超漂亮的世界波，但南韓最後仍以 1:2 落敗。而在賽後， 25 歲的孫興慜在前來觀賽加油的南韓總統文在寅面前掩面痛哭的畫面，讓外界猜測，孫興慜之所以這麼難過，除了輸球外，恐怕也與兵役問題有關。



▲南韓對戰墨西哥賽後，孫興慜在更衣室痛哭。（圖／翻攝自青瓦臺推特 , 2018.06.25）

根據南韓兵役法規定，男性須在 30 歲前服完 2 年兵役，而運動員如果在國際賽事中有突出表現，像是亞運奪金或奧運獲得前三名、世界盃 4 強等，才能豁免入伍。 1992 年 7 月生的孫興慜即將滿 26 歲，但他曾錯失幾次隨隊參賽奪牌的機會，因此即使在球場上的表現有目共睹，仍面臨著現實的兵役問題。

南韓打進世界盃 4 強，目前看來希望渺茫，孫興慜僅剩下接下來的亞運以及 2019 亞洲盃兩次機會可望免役，若無法免除兵役，對目前效力於英超熱刺隊的孫興慜來說，其足球生涯將會有相當大的影響。

孫興慜的兵役問題引發南韓網友討論，許多網友在青瓦臺請願平台留言，希望政府能以特別法免除孫興慜的兵役，或讓他延緩服役，不少人甚至自願「代替」孫興慜當兵，可見「亞洲一哥」的受歡迎程度。



▲韓國民眾在青瓦臺請願平台留言，希望能免除孫興慜兵役，或讓他延緩服役。（圖／翻攝自青瓦臺官網 , 2018.06.25）