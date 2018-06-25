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討論國會大選 泰國74黨出席政黨座談

中央社2018/06/25 21:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國政府今天舉行政黨座談，討論預定明年2月舉行的國會大選和政黨活動禁令等議題，共有74個政黨派出199人出席，不過前執政黨為泰黨和新成立的未來前進黨都未派人參與。

政黨座談由副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）擔任主席，與另一位副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）和選舉委員會主席素帕猜（Supachai Somcharoen）三人共同主持。會議歷時3小時，比預定的延長1小時。

政黨座談今天下午在曼谷市的泰國皇家陸軍俱樂部舉辦，邀請新、舊政黨代表討論包括政黨活動的法令規定和選舉區畫分等議題。

不過前執政黨為泰黨（Pheu Thai Party）和泰國最大汽車零件製造商泰國高峰集團（Thai SummitGroup）領導階層的他納通（ThanathornJuangroongruangkit）新創立的未來前進黨（FutureForward Party）都未派人與會。

泰國政府預定2019年2月前舉行全國大選，不過至今仍禁止政黨活動，今年3月起開放新政黨登記，並允許合法政黨舉辦黨員大會討論黨章等相關事宜，但禁止政黨舉行造勢活動。

與會人士表示，政府今天讓各政黨提出相關意見來討論。依照泰國憲法，選舉相關法令在呈報給國王批准並在王室公報（Royal Gazette）公告90天後生效，法令生效後150天內舉行大選。

在位70年、廣受人民愛戴的泰王蒲美蓬（BhumibolAdulyadej）於2016年10月13日駕崩，太子瓦吉拉隆功於12月1日繼位；蒲美蓬遺體於2017年10月火化，國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）至今尚未舉行加冕大典。

一般認為，正在歐洲訪問的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）在英國時曾宣示，全國大選不會在瓦吉拉隆功加冕大典前舉行，意味著明年2月的大選可能再度推遲。（編輯：郭中翰）1070625

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