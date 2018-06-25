討論國會大選 泰國74黨出席政黨座談

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國政府今天舉行政黨座談，討論預定明年2月舉行的國會大選和政黨活動禁令等議題，共有74個政黨派出199人出席，不過前執政黨為泰黨和新成立的未來前進黨都未派人參與。

政黨座談由副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）擔任主席，與另一位副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）和選舉委員會主席素帕猜（Supachai Somcharoen）三人共同主持。會議歷時3小時，比預定的延長1小時。

政黨座談今天下午在曼谷市的泰國皇家陸軍俱樂部舉辦，邀請新、舊政黨代表討論包括政黨活動的法令規定和選舉區畫分等議題。