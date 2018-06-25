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中央社

台灣獼猴保育降級 仍不得任意騷擾及獵捕

中央社2018/06/25 21:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）林務局今天拍板調降包含台灣獼猴、山羌等8種野生動物保育等級為一般類，但一般類野生動物，除非是基於公共安全、危害農作物等原因，仍不可任意騷擾、虐待及獵捕。

林務局今天召開野生動物保育諮詢委員會，討論包含台灣獼猴等野生動物保育等級，經討論，包含山羌、台灣獼猴、白鼻心、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節、短肢攀蜥及大田鷸等8種野生動物，確定從保育類調降為一般類野生動物。

不過，不論是保育類野生動物或是一般類野生動物，依據野生動物保育法規定都不得任意騷擾、虐待及獵捕。

林務局保育組長夏榮生指出，在獵捕部分，野保法規定，保育類野生動物不得任意獵捕，違法可處6個月以上至5年有期徒刑，併科20至100萬元罰金。一般類野生動物也一樣受野保法規定，不得任意獵捕，但違法則是處以行政罰，處以6至30萬元罰鍰。

夏榮生也強調，依據動保法規定，野生動物若危及公共安全、人類性命或是危害農作物等，都得逕予以獵捕或宰殺，保育類野生動物在緊急狀況時也與一般類野生動物相同。

在棲地部分，台灣有約45%土地屬野生動物保護（留）區及國有林地，這些都是野生動物重要棲息環境，在這些區域內，所有野生動物都受到不同法規的保護規範。

另外，對於外界疑惑台灣獼猴等8種保育野生動物降為一般類野生動物後，民眾是否就可以飼養，夏榮生表示，國內並沒有繁殖這些動物，因此若在列管名單之外發現有民眾飼養野生動物，這野生動物就可能是野外捕捉而來的，若不是基於學術利用等原因獵捕野生動物，就會受到相關罰則處罰。（編輯：李亨山）1070625

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