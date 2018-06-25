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中央社

土耳其艾爾段勝選 北約喊話強調民主法治

中央社2018/06/25 21:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社盧森堡25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天恭賀土耳其總統艾爾段當選連任，但強調北約是建立在民主、權利和法治等核心價值上。

土耳其昨天舉行總統大選，總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）勝選將連任5年，他立即承諾落實執行已擴大的總統職權，反對派擔憂將賦予艾爾段獨裁權力。

由於土耳其相鄰伊拉克和敘利亞，地理位置近俄羅斯，具戰略地位；在打擊中東的伊斯蘭國（IS）方面也扮演關鍵角色，是重要的北約會員國。

不過土耳其與其他北約會員國關係緊張，尤其是艾爾段與俄羅斯友好親近，與俄簽署協議購買俄製防空飛彈；又因庫德族戰士在對抗IS作戰的角色，與美國關係緊繃。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）抵達盧森堡參加歐洲聯盟外交和國防部長會議時說：「我要恭賀總統艾爾段成功連任。我也恭賀土耳其人民這場選舉的高投票率。」

土耳其在一場推翻艾爾段的政變失敗後，發動全面性鎮壓，逮捕數萬人，令許多西方國家擔憂。

史托騰柏格說：「北約奠基在民主、法治、個人自由等核心價值上，我個人極為珍視這些價值，且在許多不同北約會員國，強調這些價值的重要性--包括土耳其，當我到安卡拉會晤當地領袖時也不忘強調。」

歐洲聯盟執行委員會今天在艾爾段確定勝選後說，希望土耳其持續作為忠誠夥伴。

歐盟執委會發言人在例行記者會說：「我們希望，在總統艾爾段領導下，土耳其在與歐盟具共同利益的重大議題上，諸如移民、安全、區域穩定和打擊恐怖主義等，持續作為忠誠的夥伴。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070625

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