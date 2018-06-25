土耳其艾爾段勝選 北約喊話強調民主法治

（中央社盧森堡25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天恭賀土耳其總統艾爾段當選連任，但強調北約是建立在民主、權利和法治等核心價值上。

土耳其昨天舉行總統大選，總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）勝選將連任5年，他立即承諾落實執行已擴大的總統職權，反對派擔憂將賦予艾爾段獨裁權力。

由於土耳其相鄰伊拉克和敘利亞，地理位置近俄羅斯，具戰略地位；在打擊中東的伊斯蘭國（IS）方面也扮演關鍵角色，是重要的北約會員國。

不過土耳其與其他北約會員國關係緊張，尤其是艾爾段與俄羅斯友好親近，與俄簽署協議購買俄製防空飛彈；又因庫德族戰士在對抗IS作戰的角色，與美國關係緊繃。