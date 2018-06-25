國際觀察員：土耳其候選人競選條件不平等

（中央社安卡拉25日綜合外電報導）國際觀察員今天說，土耳其舉行的總統和國會選舉，讓選民享有真正的選擇權。但是國際觀察員譴責，候選人競選活動的條件不「平等」。
總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在昨天的選舉一舉獲得過半選票，而根據初步選舉結果，他的執政正義發展黨（AK Party）帶領的聯盟也拿下國會多數席次。
2017年4月公投通過的總統制現在生效，艾爾段權力得以擴大。反對派說，這會導致一人專治。
民主體制與人權辦公室（ODIHR）和歐洲理事會議員大會（PACE）聯合代表團說：「選民享有真正的選擇權，不過，參選人缺乏在平等基礎上競爭的條件。」
5名候選人和艾爾段一起競選，包括支持庫德族的前人民民主黨（HDP）領袖德米爾塔什（SelahattinDemirtas）。德米爾塔什目前人在監獄裡。
歐洲安全暨合作組織（OSCE）指出，有發生攻擊和干擾事件，主要是反人民民主黨。
觀察員也指出，艾爾段和正義發展黨有「明顯優勢」，獲國營和民營媒體「過多」的報導。
土耳其在選舉期間仍處於2016年反艾爾段政變失敗後宣佈的緊急狀態，歐洲安全暨合作組織說，緊急狀態使得言論和集會自由「受限」。（譯者：羅苑韶/核稿：陳政一）1070625