國際觀察員：土耳其候選人競選條件不平等

（中央社安卡拉25日綜合外電報導）國際觀察員今天說，土耳其舉行的總統和國會選舉，讓選民享有真正的選擇權。但是國際觀察員譴責，候選人競選活動的條件不「平等」。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在昨天的選舉一舉獲得過半選票，而根據初步選舉結果，他的執政正義發展黨（AK Party）帶領的聯盟也拿下國會多數席次。

2017年4月公投通過的總統制現在生效，艾爾段權力得以擴大。反對派說，這會導致一人專治。

民主體制與人權辦公室（ODIHR）和歐洲理事會議員大會（PACE）聯合代表團說：「選民享有真正的選擇權，不過，參選人缺乏在平等基礎上競爭的條件。」