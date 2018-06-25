NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蘇貞昌出席雲林蕭府王爺遶境餐敘再輸就要當兵　孫興慜賽後崩潰痛哭8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

賴清德：CPTPP練兵中 目標第二階段快速加入

中央社2018/06/25 22:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者郭幸宜台北25日電）行政院長賴清德今天說，行政院將台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）列重大政策，目前正在演練，希望CPTPP第二階段邀台灣加入時，台灣可不用花太多時間就快點加入。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，由日本帶領總計11個成員國完成CPTPP（又稱TPP11）談判，3月在智利簽署，成員國有澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南。

賴清德晚間出席中華民國工商協進會新一屆理監事晚宴時表示，政府將拚經濟列最優先工作，包括他主持加速投資台灣專案會議、推動加薪減稅與鬆綁法令，積極解決企業擔憂的5缺（缺地、缺才、缺工、缺電與缺水）問題。

CPTPP部分，他說，關稅問題常讓本國投資企業面臨經營困難，如果無法突破障礙、加入區域經濟，擔心企業恐怕無法根留台灣，對台灣打擊很大，他要求負責督導的行政院政務委員鄧振中，比照CPTPP的要求，針對法律、政策等各方面要求各部會演練，目標是希望當CPTPP第一階段已完成，第二階段邀台灣時，可不用花太多時間就能加入。

企業最關切的缺水、缺電等問題，賴清德表示，水資源部分，政府採取開源、節流、調度與備援等4策略，維持供水穩定，如石門水庫除供應桃園地區，也能供應新竹科學工業園區用水；而高雄的水也能解決台南用水問題，讓水的問題不會成為企業投資障礙。

供電穩定方面，他說，目前備轉容量率約6%，明年起包括林口、通宵與大林電廠新機組會陸續加入併聯發電行列，目標明年備轉容量率10%，備用容量率15%，電也不會是問題；另外，台灣目前正積極推動再生能源，風力、太陽能也正發展中，也積極推動小水力與地熱發電，估計再生能源占比達12%到15%，不會有缺電問題。

兩岸議題上，賴清德表示，台灣是相當特殊的國家，在國家認同上產生分歧，這是其他國家沒有的現象，兩岸應求同存異，以和解取代對抗，以對話取代封鎖，藉交流、對話增近彼此了解、理解、諒解、和解並和平發展，希望未來中國問題不再是台灣內部分歧的原因，而是台灣團結一致的理由。（編輯：李明宗）1070625

雙贏彩第107055期頭獎...威廉王子訪約旦 錯過世足賽...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan