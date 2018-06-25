威廉王子訪約旦 錯過世足賽只好看重播

（中央社安曼25日綜合外電報導）英國王位第二順位繼承人威廉王子今天在東道主約旦王儲阿布杜拉的陪同下，參觀約旦北部吉拉希（Jerash）的羅馬廢墟。這是威廉王子這次歷史性中東之旅的一站。

身為英格蘭足球總會（Football Association）會長的威廉因為訪問約旦，昨天錯過英格蘭隊出戰巴拿馬的重要比賽。他事後在阿布杜拉家中收看比賽重播。英格蘭終場以6比1擊敗巴拿馬，輕鬆晉級16強。

阿布杜拉在社群媒體Instagram的個人帳號中上傳多張照片，顯示他和威廉透過大尺寸平面電視螢幕觀賞比賽重播。