威廉王子訪約旦 錯過世足賽只好看重播

（中央社安曼25日綜合外電報導）英國王位第二順位繼承人威廉王子今天在東道主約旦王儲阿布杜拉的陪同下，參觀約旦北部吉拉希（Jerash）的羅馬廢墟。這是威廉王子這次歷史性中東之旅的一站。
身為英格蘭足球總會（Football Association）會長的威廉因為訪問約旦，昨天錯過英格蘭隊出戰巴拿馬的重要比賽。他事後在阿布杜拉家中收看比賽重播。英格蘭終場以6比1擊敗巴拿馬，輕鬆晉級16強。
阿布杜拉在社群媒體Instagram的個人帳號中上傳多張照片，顯示他和威廉透過大尺寸平面電視螢幕觀賞比賽重播。
威廉（Prince William）和阿布杜拉（PrinceHussein bin Abdullah）參觀位於約旦首都安曼（Amman）北方50公里的羅馬廢墟時，遇見一群來自約旦和飽受戰亂摧殘鄰國敘利亞的兒童。
威廉訪問約旦，被視為是和阿布杜拉建立交情的機會。兩人均畢業自英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Sandhurst Military Academy）。
威廉還計畫探訪駐紮約旦的英軍，接著跨越約旦河（River Jordan），前往以色列和巴勒斯坦自治區。威廉將成為首位同時前往以、巴進行官方訪問的英國王室成員。
威廉和阿布杜拉在吉拉希沿著羅馬石柱街（Colonnaded Street）散步。這是一條有成排高聳圓柱林立的步道。
兩人還參觀亞底米神廟（Temple of Artemis）。亞底米是希臘神話的女神，據信負責守護吉拉希城；神廟就座落於亞底米紀念遺跡中地勢較高的地方。西元3世紀是吉拉希最繁榮的時期。
威廉和阿布杜拉逛到這處古代遺址的劇院時，一群穿著傳統服飾的敘利亞和約旦學童向他們打招呼。這群孩子還進行內容包含音樂和詩歌的表演。
這段節目由馬卡尼中心（Makany Centre）籌劃。這座中心接受聯合國教科文組織（UNESCO）資助，為敘利亞和約旦學童提供健康與教育服務。
敘利亞在2011年爆發反政府和平示威潮，進而引發長達7年的戰爭，大批人民流亡他國。約旦境內迄今已有約65萬向聯合國登記在案的敘利亞難民。
儘管約旦昨天表示，無法再接納新一波的政治庇護尋求者，威廉仍在同一天發表演說，針對「你們敞開大門接納數十萬難民的方式」向約旦致敬。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070625