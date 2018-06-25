龔明鑫：台韓在內容產業的合作空間廣闊

龔明鑫今晚出席由駐韓代表部經濟組在首爾傳統韓國餐廳「津津水剌」主辦的韓國地區台商聯誼會座談餐會，接受中央社記者專訪時，作出前述發言。

龔明鑫率同經濟部工業局局長呂正華、工業局知識服務組副組長陳國軒及台灣創意設計中心有關人士於24日晚間抵達首爾，在首爾停留4天，拜會韓國文化產業振興院、設計振興院，並與南韓財經智囊團就深化台韓經貿交流合作廣泛交換意見。

（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）經濟部次長龔明鑫今天晚間在首爾表示，台韓過去從面板來講是有些競爭，但現在即便是在半導體方面，雙方也有合作機會，尤其台韓在內容產業的合作空間非常廣闊。

中華民國駐韓代表部副代表易志成、中華航空韓國支社長吳孝遂等應邀出席共襄盛舉。

龔明鑫說，這次來韓訪問，主要是因為2017年台韓雙邊貿易額達316.26億美元及台韓雙邊互訪高達194萬人次，較2016年都達成雙位數字的成長，顯示台韓貿易和互動越來越密切。

他說，過去台韓從面板來講是有些競爭，但現今即便在半導體方面雙方也有合作機會。韓方主要在D-RAM、記憶體的半導體比較強，台灣則在邏輯半導體製造上代工比較行，產品已有些區隔。

他表示，今天早上拜會韓國文化產業振興院，他們提到2017年內容產業的產值基本上和半導體產值相當，顯見未來這種軟性產業、包括內容產業或設計產業所創造的產值，跟硬體產業的產值是不相上下的，今後這部分台韓合作的空間非常大。

龔明鑫說：「近年來台韓兩國在全球價值鏈分工下，雙邊產業合作快速升溫，根據經濟部統計，2017年台韓雙邊貿易額達316.26億美元，較2016年成長15.3%，韓國是我國第5大貿易夥伴，僅次於中國大陸、美國、日本及香港，我國則是韓國第7大貿易夥伴。」

他說，2017年台韓雙邊互訪高達194萬人次，較2016年成長14.79%，台韓航班每週高達210班次，使台韓互為第3大觀光客來源國，顯示雙邊實質關係穩定發展。

龔明鑫強調，台韓雙邊貿易結構中，有許多重複進出口產品，兩國在ICT資通訊產業除了競爭外，其實也有相互採購及供應鏈關係。因此，未來可善用雙方在全球市場具有的不同競爭優勢，尋找差異化的合作模式，共同進軍第三國市場。

駐韓代表部經濟組長林春壽以「南北韓高峰會談與美國北韓高峰會談結果對南北韓經貿發展之影響」為主題，向與會的龔明鑫及韓國地區台商聯誼會成員分析目前朝鮮半島遽變的情勢。

林春壽呼籲在南北韓重啟對話嶄露商機之際，當聯合國解除對北韓的經濟制裁後，北韓勢必成為各國競逐的新市場，呼籲台商看準時機，掌握產業特性，以品質和價格上競爭優勢，爭取一席之地。（編輯：郭中翰）1070625