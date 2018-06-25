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中央社

空污法三讀修正通過 加嚴10年老車排放標準

中央社2018/06/25 22:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北25日電）立法院院會今天三讀修正通過空氣污染防制法，明定環保署得加嚴出廠10年以上的交通工具排放標準，超過應檢驗日半年未定檢，最高可處新台幣6萬元罰鍰，屆期未改善可註銷牌照。

立法院臨時會院會下午開始逐條討論空污法修正草案的保留條文，包含如環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部，以及固定污染源抵換機制等保留條文，均在民進黨團以人數優勢下，表決通過民進黨團所提的再修正動議。

院會在歷經近6小時的時間，於晚間8時30分開始進行空污法修法的三讀程序，並於晚間9時32分三讀修正通過空氣污染防制法。

在法案三讀後，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人提出復議案，並立即處理，經表決後民進黨團再自行否決復議案。主持院會的立法院長蘇嘉全表示，因贊成者少數，復議案不通過。

三讀條文明定，環保署得針對出廠10年以上的交通工具加嚴排放標準，若超過應檢驗日半年仍未實施定期檢驗，經通知屆期未改善可處3000元以上6萬元以下罰鍰，若仍未改善者，可註銷牌照，促使民眾更換或安裝有效污染控制系統，改善車輛污染排放情形。

另外，三讀條文也明定，各級主管機關得劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施，民國88年6月前出廠的柴油車或二行程機車，將禁止進入空品區或限制其進入時段，以減少空污物排放，維護區內空氣品質，違者可處500元以上6萬元以下罰鍰。

而在固定污染源的管制方面，條文明定設置、變更固定污染源應檢具空污防制計畫取得設置、操作許可證，所使用的燃料應符合環保署標準，並取得地方政府核發使用許可證，企業則可透過收購改善汰換老舊車輛所減少的排放量，取得固定污染源排放量。

在環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部，民進黨團在表決前退讓，參考在野黨的意見後將「會同」改為「會商」，但需報請行政院核定公告實施；另外，對於燃氣發電的排放量也有條件開放，條文明定，電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，經許可，可不受許可證登載的排放量限制，但所增加的空污物排放量，應低於執行緊急防制措施或降低燃煤發電所減少的空污排放量。

三讀條文明定，環保署應每4年檢討修正空氣污染防制方案，也訂定好鄰居條款，縣市政府在擬定空氣污染防制計畫時，應考量空氣污染物流通性質，會商鄰近縣市。

而在罰則的部分，三讀條文明定，固定污染源因故大量排放空氣污染物時，負責人應採取緊急應變措施，並至遲於一小時通報，並提高罰鍰，違者從現行可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，提高到10萬元以上2000萬元以下。而若未採取應變措施而致人於死，最高可處無期徒刑，併科3000萬元以下罰金。（編輯：趙蔚蘭）1070625

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