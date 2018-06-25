侏羅紀世界：殞落國度奪北美票房冠軍

根據北美院線聯盟（Exhibotor Relations）昨天提供的票房數據，這部由皮克斯（Pixar）與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的安培林娛樂公司（AmblinEntertainment Studio）共同推出的續集，並未能突破2015年上映的「侏羅紀世界」（Jurassic）創下的2.08億美元首周末票房佳績。

（中央社加州好萊塢25日綜合外電報導）又大又綠的可怕恐龍本週在北美戲院踐踏年輕可愛又有趣的超人家族。新上映的「侏羅紀世界：殞落國度」首週票房達1.5億美元，輕易打敗上週冠軍「超人特攻隊2」。

不過，儘管影評欠佳，例如紐約時報冷淡表示，這部電影不過是「讓無所事事的人有吹冷氣的機會」，「侏羅紀世界：殞落國度」」（Jurassic World: FallenKingdom）全球票房已破7億美元大關。

主角克里斯普瑞特（Chris Patt）和布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）試圖從一座遭火山威脅的島嶼拯救基因再製的恐龍，並將牠們移至加州一座占地廣大的莊園。會有恐龍逃出嗎？會有翼龍在艾菲爾鐵塔附近翱翔嗎？誰知道呢？

迪士尼電影「超人特攻隊2」（The Incredibles 2）上週末票房雖下滑至第2，仍然賺入不容小覷的8090萬美元，顯示北美票房正從去年夏季的衰退中回溫。

這個描述古怪超人家族的故事，在上映首週末狂掃1.82億美元，創下美加動畫電影新紀錄，輕易扳倒2016年「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）的1.35億美元票房。

盤據第3的是華納兄弟（Warner Bros.）的劫盜電影「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean's 8），進帳1170萬美元。這部片的卡司由女力擔綱，除了珊卓布拉克（Sandra Bullock）領銜，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和安海瑟薇（Anne Hathaway）也參與演出。

同為華納兄弟（Warner Bro.）推出的成人喜劇「貼背戰」（Tag），以820萬美元位居第4。

票房第5的的是福斯（Fox）R級英雄電影「死侍2」（Deadpool 2），賺入530萬美元。

票房排名第6至第10為：「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story），400萬美元；「宿怨」（Hereditary），380萬美元；「毒梟」（Superfly），340萬美元；「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War），250萬美元；「高年級姐妹會」（Book Club），92萬美元。（實習編譯：侯文婷/核稿：林治平）1070625