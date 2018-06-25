新德里平均每天10名婦女遭綁架

（中央社記者康世人新德里25日電）印度首都新德里女大學生在公車遭輪暴案發生已快6年，而當地婦女的安全仍沒有保障。警方數據顯示，新德里平均每天有10名婦女遭綁架，而且多數成為懸案。

「今日郵報」（Mail Today）今天引述新德里警方的數據顯示，今年截至6月15日，共有1802名18歲以上婦女在新德里遭綁架，相當每天有近10名婦女遭綁架，每兩小時就有1名婦女受害。

警方統計，2017年，全年在新德里婦女遭綁架且報案登記人數達3761人。

「今日郵報」指責新德里警方對婦女綁架案漠不關心，除涉及擄人勒贖案件，多數婦女遭綁架後行蹤成迷。