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中央社

新德里平均每天10名婦女遭綁架

中央社2018/06/25 22:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里25日電）印度首都新德里女大學生在公車遭輪暴案發生已快6年，而當地婦女的安全仍沒有保障。警方數據顯示，新德里平均每天有10名婦女遭綁架，而且多數成為懸案。

「今日郵報」（Mail Today）今天引述新德里警方的數據顯示，今年截至6月15日，共有1802名18歲以上婦女在新德里遭綁架，相當每天有近10名婦女遭綁架，每兩小時就有1名婦女受害。

警方統計，2017年，全年在新德里婦女遭綁架且報案登記人數達3761人。

「今日郵報」指責新德里警方對婦女綁架案漠不關心，除涉及擄人勒贖案件，多數婦女遭綁架後行蹤成迷。

一名新德里警官指出，綁架犯罪者通常在購物中心、餐館和大學附近下手，以18到30歲婦女最易遭綁架，動機為了性侵或從事人口販賣，及謀殺和毆打等，僅10%到12%的綁架案要求贖金，犯案時通常使用轎車，讓警方不容易發覺。

一名資深警官表示，某些報案的綁架案，有的並不真的是綁架，也有男女私奔。

非政府組織「力量之旅」（Shakti Vahini）聯合創辦人康德（Rishi Kant）說，平均每天有10名婦女被綁架，這數字令人震驚，警方應加強查緝，並且鎖定當地活躍的幫派份子。（編輯：紀錦玲\高照芬）1070625

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