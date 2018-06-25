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二行程機車汰換 業者：除補助也要強制退場

中央社2018/06/25 22:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北25日電）立法院今天三讀修正通過「空氣污染防制法」，規定老舊車輛加嚴排放標準，二行程機車首當其衝，機車業者表示，現行補助換車雖有誘因，但也需要汰換機制強制老車退場。

三讀條文，明定環境保護署得加嚴出廠10年以上的交通工具排放標準，超過應檢驗日半年未定檢，最高可處新台幣6萬元罰鍰，屆期未改善可註銷牌照。

另外，三讀條文也明定，各級主管機關得劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施，民國88年6月前出廠的柴油車或二行程機車，將禁止進入空品區或限制其進入時段，以減少空污物排放，維護區內空氣品質，違者可處500元以上、6萬元以下罰鍰。

機車業者表示，環保法規愈來愈嚴，對於機車排放要求也愈來愈高，不過，目前二行程機車還有約100萬台在路上跑，要這些車輛一夕之間消失，確實會對消費者有不小衝擊。

雖然環保署自2008年起提供汰舊補助，鼓勵民眾加速淘汰老舊二行程機車，但今年淘汰二行程機車補助僅新台幣1000元，除非淘汰二行程機車並新購電動機車才視車種有4000元至6000元不等補助，即使地方政府提供加碼補助，但對於消費者而言，誘因仍有限。

業者指出，目前路上跑的二行程機車都是在2003年之前出廠，「最年輕」的車都有約15年車齡，就排放標準而言，絕對無法通過現行的六期環保，更別說2021年即將實施的七期環保標準，但目前汰換機車的補助主要集中在電動機車，若消費者騎慣燃油機車，其實與目前的機車售價相比，補助力道相對有限。

業者建議，除了補助換車外，也應比照電動機車設下強制淘汰時限，目前政策預計2040年汽機車全面電動化，機車也應設下不等的淘汰時限，不然以目前的造車技術，在正常使用狀態下，機車要騎10年以上都不是問題，要消費者把車騎壞主動換車，實在是難上加難。(編輯：陳永昌)1070625

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