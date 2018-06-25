吱吱崩潰？台灣獼猴等8野生動物從保育類除名　降一般類

在此次調整中，以台灣獼猴最受到矚目，外界好奇是否因近年台灣獼猴造成農損，所以將其調降為一般類野生動物。對此，林務局局長林華慶表示，根據去( 2017 )年 6 月哺乳動物專家群的評估建議，台灣獼猴的棲地與族群現況穩定，可改列為一般類野生動物，強調絕非為了解決獼猴農損問題。

林務局強調，即使台灣獼猴調降為一般動物，但不代表沒有任何保護措施，依據野生動物保育法，無論是保育類還是一般類的野生動物，均不得任意騷擾、虐待及獵捕。而野生動物保育法等相關法規劃設的各類保護區及國有林事業區約佔國土面積 45% ，是維護自然生態及動植物棲地的重要環境，棲息於這個區域內的野生動物，即使非保育類也受到同樣程度的保護，非經申請及許可，不得任意獵捕。



▲保育類野生動物與一般類野生動物的差別。（圖／翻攝自林務局網頁 , 2018.06.25）

在保育類動物名冊調整的消息傳出後， PTT 鄉民直呼「中山大學人猴大戰開始啦！」「一堆潑猴要被當食材了」、「山羌可以吃了的意思ㄇ」、「吱吱崩潰」、「食材開放的概念」。