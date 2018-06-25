空污法授權劃空品維護區 北中南列優先管制區

（中央社記者王朝鈺、郝雪卿、楊思瑞、陳朝福25日綜合報導）立法院今晚三讀修正通過空污法，增訂各級主管機關劃設空氣品質維護區的授權，得因地制宜實施移動污染源管制措施，以改善管制區的空氣品質。北中南都會區都訂出優先管制區，管制污染車輛。

基隆市環保局長賴煥紘表示，市府會因應基隆在地特性，將港區或交通流量大的海洋廣場周遭列為首要推動目標，為維護當地空氣品質並配合中央政策，擬將這兩區劃定為基隆市空氣品質清淨區，管制污染車輛進入。

台中市環保局指出，在空污法修正通過後，原則上將優先選擇污染較嚴重的工業區劃設「空氣品質維護區」，在一定的污染排放條件下，限制柴油車進出；至於詳細實施做法，將待訂定相關配套措施，並召開說明會，完成公告等法定程序再據以實施。