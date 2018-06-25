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中央社

不法獲利千億 警破非法機上盒犯罪機房

中央社2018/06/25 22:51
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）刑事局利用科技專長及數位鑑識犯罪現場設備辦案，成功破獲國內首宗大型地下截波電視台訊號機房，粗估不法獲利及侵權損害逾新台幣上千億元，全案依法送辦。

刑事局電信偵查大隊今天舉行破案記者會，指新北地檢署檢察官日前指揮刑事局電偵大隊第一隊、保安警察第二總隊刑事警察大隊共組專案小組，透過網路封包追查，發現王男、李男2人利用新北市、台中市和台南市等地民宅掩護架設大型截波電視台訊號機房。

警方深入調查發現，王男、李男透過裝設強波器、轉碼器，進而將有線電視台或衛星訊號轉換成網路串流格式，轉而提供機上盒或手機APP的直播頻道使用。

王男、李男罕見以一對一方式，竊取有線電視、MOD及衛星電視的合法訊號，其中還包括本屆世足賽台灣專屬授權頻道在內，狡猾利用網路掩飾犯行。

警方指出，王男、李男為求影像品質提升，甚至砸下大量成本架設大型衛星天線，並將轉碼設備從第一代進化到第三代，每月還花大量費用購買寬頻及增購設備，堪稱專業機房水準，所竊訊號內容及傳輸速度直逼合法訊號機房。

經過清查發現，國內有線電視超過上百個頻道都遭到犯嫌竊取，就連外商電影頻道、運動節目也遭截轉訊號，粗估不法獲利及侵權損失至少超過上千億元。

刑事局利用科技專長結合保二刑警大隊智慧財產查緝專業，順利循線瓦解直播訊號來源；同時透過數位鑑識犯罪現場設備溯源追查，於22日將犯嫌追緝到案，這也是國內首次破獲大型地下截波電視台訊號機房案件。

查獲贓證物包括有網路設備37台、集線器15台、第四台強波器4台、機上盒294台、衛星訊號解碼器314台、電腦伺服主機41台、手機和金融帳簿等。

警方表示，由於此案相關訊號均透過網路傳輸境外主機，現持續擴大追查其他可能接收端主機及端末設備。（編輯：張芷瑄）1070625

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