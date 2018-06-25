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中央社

自剖性別歧視經歷 蔡總統讚揚#MeToo運動

中央社2018/06/25 22:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社台北25日綜合報導）台灣首位女性元首蔡英文總統說話時語氣溫和，天性害羞，和開拓先驅的形象有段距離。但她接受法新社專訪時，呼籲女性擺脫自我懷疑，在反性騷擾的「#我也是」運動時代勇敢向前。

蔡總統在訪問當中，描述自已面對選民和民進黨員「傳統」態度時遭遇的困難。因為蔡總統身為女性，持這種態度的人不相信她能擔當起黨主席和總統的工作。

上任滿2年的蔡總統在官邸受訪時表示：「某方面來說，台灣社會非常傳統。人們認為女性通常較柔弱、抗壓力較差，也經常懷疑女性的領導能力是否不如男性。」

蔡總統2008年接任黨主席時，正是民進黨因總統選舉敗北而陷入混亂的時刻。她表示，民進黨給人感覺是「大男人主義」政黨，「我想，（民進黨支持者）起初懷疑我這位女性能否帶領他們」。

蔡總統說，為了反駁懷疑者和加強自身不足經驗，她決心更積極和選民接觸，並重新學說台語。她表示：「當你和人們目光交會，經過這樣互動後，他們看來對你更有信心，也更有安全感。這時我感覺，一切努力都值得。」

面對部分批評人士攻擊她的未婚女性身分，蔡總統則讚揚全球掀起的「#我也是」（#MeToo）運動，認為這場運動凸顯出社會上的性別歧視和騷擾問題。

蔡總統說：「我認為『#我也是』運動的益處是，讓男性知道有些事對女性而言是重要的，因此男性必須更加意識到這些議題。」

「同樣地，『#我也是』也讓女性知道，她們應該勇敢，不應膽怯，應該站出來表達自身想法。」

台灣立法委員當中，女性立委占38%，比中國、日本、南韓、美國和英國國會的女性議員比例都要高。蔡英文總統還說，台灣軍隊女性官兵的人數也正在增加。

儘管社會對女性的態度正在轉變，但如同其他國家的女性領導人，蔡總統經常面臨和她衣著有關的問題，尤其是為何從未著裙裝，而是偏好深色褲裝。

蔡總統表示，這樣的問題並未困擾她。不過她相信，無論對男性或女性，外表在政治生涯扮演一定角色。「我認為在大眾面前，你必須看起來討喜，和表現出對自己深具信心。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070625

不法獲利千億 警破非法機上...蔡總統：台灣是堅韌之島

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