蔡總統：台灣是堅韌之島

（中央社記者顧荃台北25日電）總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，如果要用兩個字形容台灣的話，就是「堅韌」，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

蔡總統表示，台灣是一個資源不多的地方，幾百年來歷經不同統治，所以每一個世代的台灣人怎麼樣生存，都是最大的挑戰。台灣人都歷經了這些挑戰，發展出來很好的民主、堅實基礎的經濟，這顯現出台灣是一個非常堅韌的地方。

蔡總統說，台灣在二次大戰結束以後，歷經了很長一段時間的威權統治，但是沒有經過流血的革命，而是慢慢地演化，擁有亞洲最多元、最活潑的民主。這是一個區域的典範，一個世界的典範，而且對自由跟人權的保障也非常的重視。