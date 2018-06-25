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中央社

印度塞席爾協議 在阿桑普申島海軍項目合作

中央社2018/06/25 23:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里25日專電）印度總理莫迪與塞席爾（Seychelles）總統佛瑞（Danny Faure）今天發表媒體聲明表示，印度與東非島國塞席爾將基於各自的權利，在阿桑普申島興建海軍設施項目合作。

印度也宣布，延長給塞席爾1億美元的貸款額度，同時提供補助款協助塞席爾興建政府大廈、總檢察長辦公室和警察總部等。

印度為對抗中國透過「一帶一路」援助，在印度洋擴張影響力，曾於1月與印度洋小國塞席爾簽署協定，允許印度在阿桑普申島（Assumption Island）興建軍事設施，但遭塞國反對黨國會議員批評及民眾抗議，近日傳出塞國國會不會批准此案，導致政府不會把案子送到國會。

不過，印度總理莫迪（Narendra Modi）與來訪的佛瑞率領的代表團談判後，雙方在阿桑普申島的軍事項目達成協議。

根據莫迪與佛瑞發出的共同聲明，印度與塞席爾承諾致力於維護印度洋地區的和平與穩定，「我們同意基於各自的權利，在阿桑普申島項目合作」。

佛瑞表示，雙方討論阿桑普申島項目，「我們將平等地共同參與（項目），且在關係彼此利益的方面共同合作」。

根據「印度時報」（Times of India）引述不具名消息來源，塞席爾對印度太過重要，在雙方代表團談判時，印度領袖告訴塞席爾代表團，阿桑普申島項目仍持續是兩個主權國間的協定，這個項目的進展將會是讓塞席爾感到舒適的節奏。

考慮到印度與塞席爾的戰略關係，莫迪在印度與塞席爾雙方的代表團談判後表示，印度將贈送一架在印度製造的多尼爾（Dornier）民航機給塞席爾，並準時於29日送達塞席爾參加塞席爾國慶日慶祝活動。

莫迪補充，印度與塞席爾是主要戰略合作夥伴，同樣尊重民主的核心價值觀，分享地緣戰略願景以維護印度洋的和平、安全和穩定。

他說，印度將致力與塞席爾合作，幫助塞席爾在所擁有115個島嶼和群島打擊從販毒到海盜的傳統和非傳統威脅。

印度與塞席爾今天簽署6項協定，包括政府的小型建設開發案、允許雙方分享各自領海船舶等資訊的白色航運協定（White Shipping Agreement）等。

佛瑞從24日起率代表團，在印度進行6天的國是訪問。（編輯：郭中翰）1070625

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