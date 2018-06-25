蔡總統盼國際約制中國 形容台灣為堅韌之島

蔡總統表示，中國越來越具侵略性，主要是中國想壓制台灣，不讓民主自由的台灣離中國越來越遠；另外，中國也有區域的意圖，想展現出是區域霸權。她希望國際社會體認，這是大家須共同面對的事，希望國際社會一起行動，制約中國、減少或遏止中國霸權擴充。

蔡總統在專訪中有相當多篇幅談及兩岸關係，蔡總統說，過去兩年台灣持續承受來自中國的壓力，而近來有很多事件，這些事件的力道與強度已衝擊台海現狀。

（中央社記者呂欣憓台北25日電）總統蔡英文昨天和今天接受法新社專訪，觸及兩岸、對外關係與同婚等議題。蔡總統希望國際社會一起制約中國、減少或遏止中國霸權擴充，也形容台灣為「堅韌之島」。

不過，蔡總統在專訪中仍釋出善意，認為中國應與台灣對話，儘管台海兩岸緊張情勢升高，她仍願在總統任期內，在對等和沒設政治前提情況下與中國國家主席習近平會面。

對外關係上，蔡總統提到對美關係時表示，近年來開始感受到美國對台灣的支持日增，包括行政部門、國會及一般民眾；整體而言，台美關係處於成長狀態，這是項穩定而友好的關係。

至於中國和教廷的對話持續增加，蔡總統說，許多國家也密切注意事件發展，這將影響宗教自由和對宗教自由的保護，這對台灣來說是個機會，可看看中國能尊重宗教自由到什麼程度；這對中國來說也是個機會，可展現在這項議題的態度和立場。

蔡總統談到亞太區域議題時表示，中國擴張和北韓核武計畫對這個區域同樣是不穩定或對和平狀態的威脅來源。

蔡總統很高興看到朝鮮半島的潛在衝突開始有正向發展，也期待中國做為重要成員，在成長之餘，也應在區域裡維持區域和平、穩定及尊重其他國家，這是區域裡的大國應有的心態與態度。

內政議題上，法新社問及同性婚姻立法，蔡總統說，這個議題在台灣社會是有一點分歧，但過去2年，大法官已釋憲，認為憲法保障婚姻平權。

蔡總統說，既然大法官做了決定，所有的行政、立法和其他政府機構都須遵循。從某種角度講，台灣已階段性完成一部分，後面接續的立法，政府會整合社會更多元意見，最後擬訂完整立法。

蔡總統也感性談及心目中的台灣，蔡總統說，台灣天然災害較多，資源較匱乏，但孕育出很多人才。台灣要走向下一世代、以創新為導向的經濟，台灣經濟發展也展現出台灣人堅忍、堅韌面向。

蔡總統說，台灣有很大的鄰居中國，在中國持續打壓下，台灣仍堅持民主與自由價值，還很願意貢獻國際社會，「『堅韌之島』對台灣來講是一個很好的名稱。」（編輯：李明宗）1070625