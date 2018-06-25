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即時跑馬燈埃及梅西終於進球　沙國絕殺逆轉勝烏拉圭3:0勝俄國　取得分組第一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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世足賽／烏拉圭3:0戰勝俄羅斯　以小組第一身分出線

體育中心／綜合報導2018/06/25 23:57
▲Luis Suarez進球後慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luis Suarez進球後慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯和烏拉圭今(26)日在小組賽最後一戰正面交鋒，兩支提前晉級的隊伍將要來爭奪小組第一的位置，烏拉圭靠著當家球星Luis Suarez打進關鍵的自由球，終場以3:0擊敗對手，以3勝0敗的戰績殺進到16強。

由於事關16強碰到的對手，因此兩隊此役仍必須全力以赴來競爭勝利，而烏拉圭人顯然是較快進入狀況的球隊，第9分鐘他們獲得自由球機會，前鋒Suarez精準的攻門得手，烏拉圭取得1：0領先。

第22分鐘，烏拉圭攻勢再起，Lucas Torreira開出角球、Artem Dzyuba試圖用頭球解圍，隨後Diego Laxalt的大力射門剛好踢在Denis Cheryshev形成折射，無巧不巧的射進網中，烏拉圭以2:0再下一城。

而對俄羅斯來說更不利的是，後衛Igor Smolnikov在阻止Laxalt前進時放鏟，被裁判賞了本場第2張黃牌，也因此而強制退場，也導致球隊必須用Mario Fernandez換下Denis Cheryshev，好維持後防線的穩定。

接著烏拉圭仍然掌握著攻勢的主動權，俄羅斯遲遲找不到一個主攻點來突破對手大門；烏拉圭前鋒Edinson Cavani臨去秋波再踢進一球，中場烏拉圭就以3:0帶走勝利。

關鍵字luis suarez烏拉圭俄羅斯世足賽
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