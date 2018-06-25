世足賽／烏拉圭3:0戰勝俄羅斯　以小組第一身分出線

俄羅斯和烏拉圭今(26)日在小組賽最後一戰正面交鋒，兩支提前晉級的隊伍將要來爭奪小組第一的位置，烏拉圭靠著當家球星Luis Suarez打進關鍵的自由球，終場以3:0擊敗對手，以3勝0敗的戰績殺進到16強。

由於事關16強碰到的對手，因此兩隊此役仍必須全力以赴來競爭勝利，而烏拉圭人顯然是較快進入狀況的球隊，第9分鐘他們獲得自由球機會，前鋒Suarez精準的攻門得手，烏拉圭取得1：0領先。

第22分鐘，烏拉圭攻勢再起，Lucas Torreira開出角球、Artem Dzyuba試圖用頭球解圍，隨後Diego Laxalt的大力射門剛好踢在Denis Cheryshev形成折射，無巧不巧的射進網中，烏拉圭以2:0再下一城。