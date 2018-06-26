十年有你／走出不雅照低潮風波　阿嬌找到真愛

2008年1月香港網路論壇，突然被放上一組色情圖片，照片主角貌似陳冠希跟阿嬌，雖然事後遭網路管理員刪除，但是這組「不雅照片」早已被大轉載，在網路世界掀起一番討論。香港女團「Twins」的鍾欣潼（阿嬌）因為性愛照事件，心情大受影響，演藝事業停擺，事件延燒幾天之後，阿嬌出面開記者會說明，並公開道歉，承認自己「好傻好天真」，才拍下那些照片。

《NOWnews新聞》創立於2008年，這10年走來有喜有悲，當年也發生震撼了整個華人娛樂圈的「不雅照事件」，網路上瘋傳陳冠希與多名女藝人的私密照片，眾多媒體開始報導此事，香港警察也開始大動作調查。受到「不雅照事件」影響的女星至少有7人，而流出的照片有四百多張，其中香港女團「Twins」的鍾欣潼（阿嬌）、還有當時已婚的張栢芝，受此事件影響最鉅，演藝事業一度停擺，而拍下照片的陳冠希，也成為眾人撻伐的對象。



▲阿嬌（左）、阿Sa情同姊妹，一起面對困難，使團體人氣長紅。（圖／翻攝阿嬌IG, 2018.06.21）

「不雅照事件」不僅影響阿嬌的演藝事業，她之後的感情路也走得非常艱辛，陸續傳出幾段戀情，卻都無疾而終，一直到2017年透過朋友的介紹，認識台灣「醫界王陽明」賴弘國，兩人陷入熱戀，2018年1月男方向阿嬌求婚成功，5月底兩人在美國洛杉磯完成終身大事。阿嬌入行17年，感情路上走得辛苦，最後終於遇到對的人，她大讚賴弘國非常貼心，表示「在對的時間遇到對的人」，6月初時兩人婚後首度現身香港機場，面對大批媒體問候，兩人都大方回應，阿嬌也不時甜看老公，渾身散發出幸福氣息。



▲2018年5月，阿嬌和賴泓國於美國完成婚禮。（圖／翻攝阿嬌IG, 2018.06.21）

同樣受到「不雅照事件」影響的張栢芝，當時和謝霆鋒已經結婚兩年，2007年生下愛的結晶Lucas，婚姻生活幸福甜蜜。沒想到2008年爆發性愛照事件，張栢芝和謝霆鋒受到媒體關注，甚至還傳出兩人恐怕因此離婚，對此謝霆鋒的爸爸謝賢否認離婚說法，而張栢芝對性愛照事件，公開表示將採取法律行動，謝霆鋒則透過朋友表態，認為性愛照是合成圖片。



▲張栢芝與謝霆鋒離婚後，獨自帶著兩個兒子生活。（圖／翻攝自微博，2018.05.11）

沒想到張栢芝與謝霆鋒攜手走過「性愛照風波」，2010年時還生下小兒子Quintus，不過兩人的婚姻關係卻屢傳不合，2011年張栢芝和謝霆鋒公開宣布離婚，孩子由兩人共同扶養。離婚後的張栢芝獨自帶著兩個小孩生活，拚命拍戲、上節目賺錢，但是卻傳出許多負面消息，說她「耍大牌」、「不敬業」、「票房毒藥」，面對負評聲浪張栢芝默默承受，息影四年後的她走出人生低潮，再度復出拍片，讓大家看到不同以往的她，過去的負面謠言，隨著時間被大家淡忘，張栢芝重拾好媽媽形象，事業也蒸蒸日上。



▲張栢芝與兒子感情相當融洽，讓人羨慕。（圖／翻攝張栢芝臉書,2018.06.21）



▲謝霆鋒和王菲多次被傳出複合，但雙方從未正面回應。（圖／翻攝微博, 2018.06.21）

謝霆鋒與張栢芝離婚之後，遭媒體爆料與王菲複合，但兩人始終沒有正面承認戀情，張栢芝得知前夫謝霆鋒與王菲複合，更大方祝福他們，態度十分大氣。

而這整起「不雅照事件」被大家撻伐的陳冠希，在事件爆發後赴美避風頭，遭到外界指責，事後他錄了視頻向所有受害女星致歉，還宣布「退出香港娛樂圈」，但仍無法澆熄大眾怒火。警方介入調查性愛照後發現，照片之所以被流傳，原因是陳冠希把電腦拿去送修，結果工程師在還原電腦數據時，發現這批早已被陳冠希刪除的照片，就未經同意複製、公開，使許多明星受害。

沉寂2年的陳冠希在2010年發行專輯《Confusion》，創作歌曲記錄下經歷「不雅照事件」的心情，上節目《康熙來了》面對主持人小S提問，態度大方回應擺脫陰霾。2016年陳冠希和上海模特兒秦書培爆出戀情，陳冠希受訪時大方認愛，表示秦舒培是他的真愛。

2017年4月秦舒培替陳冠希生下了女兒Alaia，曾被貼上「玩咖」標籤的陳冠希升格當爸爸，他時常在社群媒體分享女兒的「萌照」，接受媒體方問時表示：「希望我可以帶著我的小孩，在這個混亂的世界，好好做一個爸爸。」非常享受家庭生活。



▲陳冠希和女友秦舒培感情甜蜜，去年還多了個女兒加入他們的生活。（圖／翻攝陳冠希IG, 2018.06.21）

這些捲入「不雅照事件」的明星們，如今都擁有美好的人生與家庭。阿嬌和「醫界王陽明」賴弘國結為夫妻，將攜手共度未來；陳冠希擺脫放蕩不羈的形象，收起玩心專心當個好爸爸，讓眾人刮目相看；張栢芝雖然與謝霆鋒離婚，獨自帶著兩個兒子生活，卻也讓人看到她堅毅不拔的性格，好媽媽形象深植人心。

十年過去，「性愛照事件」再被提起，也只是個「曾經」，明星們沒有停下腳步悔恨過去，反而振作開創更美好的未來，許多粉絲也衷心為他們祝福。《NOWnews新聞》今年屆滿十周年，整理2008年的娛樂大事紀，與讀者一同回顧，感謝所有讀者的支持，一起共創未來。