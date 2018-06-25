年改七月上路／行政院貫徹不猶豫　國防部尊重釋憲自由

立法院20日深夜落槌後，宣布軍人年改三讀通過後，政府力推的軍公教年金改革終於暫時畫下句點，行政院發言人徐國勇受訪表示，年改7月1日確定上路，之後如何執行，一切依法行政，以現在通過的年改方案為準去處理。

國防部發言人陳中吉表示，退伍袍澤後續相關行為，包括釋憲等作為，都是身為我國人民應有的權益，國防部都予以尊重。

軍人年改三讀條文明定，樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增2%，所得替代率軍官以90%為上限，士官以95%為上限，軍人需服役滿20年才可支領月退俸，18%優存利息分10年歸零。