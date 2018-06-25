年改七月上路／行政院貫徹不猶豫　國防部尊重釋憲自由

立法院20日深夜落槌後，宣布軍人年改三讀通過後，政府力推的軍公教年金改革終於暫時畫下句點，行政院發言人徐國勇受訪表示，年改7月1日確定上路，之後如何執行，一切依法行政，以現在通過的年改方案為準去處理。
國防部發言人陳中吉表示，退伍袍澤後續相關行為，包括釋憲等作為，都是身為我國人民應有的權益，國防部都予以尊重。
軍人年改三讀條文明定，樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增2%，所得替代率軍官以90%為上限，士官以95%為上限，軍人需服役滿20年才可支領月退俸，18%優存利息分10年歸零。
陳中吉受訪表示，軍人年改母法通過後，相關的施行細則，國防部會盡快陸續公布，並於25日起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，只要退役袍澤對通知函有疑義，可在收受通知函30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願。他強調，退伍袍澤後續相關行為，包括釋憲等等，都是身為我國人民應有的權益，國防部都予以尊重，只要人民有需要，國防部都會提供相關服務。
公教年改部分，三讀條文明定樓地板33140元，所得替代率，年滿15歲已退休者，所得替代率為45%，分10年降至30%；年資滿35歲者，所得替代率為75%，分10年降至60%。18%優存利息7月起降至9%，第二年歸零，退休支領年齡延至65歲。
教職部分還設有狼師條款，明定涉校園性侵事件的教職員，在判刑確定後，不得領退休金，已領部分還要追繳。在職期間涉犯《貪汙治罪條例》、《刑法》瀆職罪或假借職務上全力、機會或方法犯其他罪，先行退休、資遣或離職後始經判刑確定者，依比率剝奪退休金。
此外，軍公教年改，都設有遺屬年金、離婚配偶請求權相關規定。遺屬年金部分，支領退休金的軍公教人員在退休後結婚，其配偶要年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才能在軍公教人員亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金；離婚配偶請求權部分，離婚配偶與該軍公教人員的婚姻關係存續滿2年者，於法定財產制或共同財產制關係因離婚而消滅時，離婚配偶得請求分配該軍公教人員1/2的退休金，當事人一方得聲請法院調整或免除其分配額。
政務員年改部分，年資滿35年的部長級退休人員，所得替代率為55%，分10年降至40%；年資滿35年的簡任級退休政務人員，所得替代率為75%，分10年降到60%。並設有「連戰條款」：選擇依原政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，每月退職所得不得超過卸任副總統禮遇金金額，若超過，依規定扣減。18%優存利息自法案上路後降至9%，兩年歸零。