無畏「全台語劇」挑戰　連俞涵化身《奇蹟的女兒》

她透露，在錄取角色時相當欣喜，但與其他演員讀本的時候，零零落落的台語讓她直呼：「真的很慘！」但如同鄭文堂導演所言：「連俞涵的台語有部分是硬學的，她帶著腎上激素在拍片。」為了不拖累劇組、不要對不起角色，連俞涵私下請了台語老師教學，最後為了感謝老師，還特別打了一條金子給老師作為謝禮，也幫自己的角色「阿免」打了一條金手鍊，像是她與這個角色之間的連結。

連俞涵演出《一把青》獲得第51屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」，對於表演求新求變的她，首度挑戰全台語劇《奇蹟的女兒》，連俞涵坦言：「以前台語對我來說只是『聲音』，但拍完戲後，走在路上聽到台語，會停下來仔細去聽。」像是理解另一種新世界，連俞涵眼睛發亮地說著。



▲連俞涵在演戲時，從中找到不同的自己。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵在《奇蹟的女兒》演出「林昭免」，在紡織工廠擔任組長，不僅能力好、也擁有美貌，劇中演出經理的黃鐙輝對她有愛慕之情。在當時女權低落的時代，連俞涵為了證明給家人、自己看，女人也能靠雙手打拚，她堅持自己的信念，勇敢的走出自己的路。



▲連俞涵與黃鐙輝約會。（圖／公視提供，2018.06.25）



▲連俞涵與黃鐙輝約會，卻慘遭侵犯。（圖／公視提供，2018.06.25）

首度挑戰全台語劇，讓本來就很容易緊張的連俞涵更上緊發條，她坦言：「我需要很多時間準備，準備時就很緊張，會想著不可以對不起那個角色、不可以對不起觀眾，也希望某部分的自己被理解。」連俞涵認為她與「阿免」一樣，都想靠自己改變，不覺得人生一定需要結婚，她笑說：「我沒想過結婚！演戲之後比較認識自己，我就像在這星球上流浪。」

生性害羞的連俞涵也說，與鄭文堂導演合作其實相當緊張，在片場也不敢主動上前攀談，但她也相當敬佩導演：「鄭導能把我不同的一面拍出來，覺得很厲害。」雖然私下懼怕鄭文堂導演，但連俞涵認為：「他找我就是一個肯定。」不用其他稱讚，私下的連俞涵如此簡單、知足。



▲連俞涵在《奇蹟的女兒》挑戰全台語演出。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

問及如何揣摩劇中角色，連俞涵表示在看完原著作後，「我心裡就有一個直覺，那就是『阿免』的樣子。」連俞涵一路以來都在不斷精進自己，她沒有經紀人，全靠自己天真又浪漫的風格行事，就算固定合作的化妝師出國，就剩下自己打理妝髮，自在得沒有藝人架子。

問及為何不找個經紀人，除了能幫忙安排工作、價碼也好談，她則直接傻笑說：「可是我們以前劇場的人都沒有。」對她而言，「連俞涵」這三個字不代表得過金鐘獎，或是當紅演員，就僅僅是她自己的模樣。

說起對《奇蹟的女兒》的想法是什麼？她毫不猶豫地說：「我全部都很喜歡，喜歡整個戲，喜歡實際拍出來的畫面，很像我看書時的想像，我一直都很喜歡歷史時代感。」



▲連俞涵出版《山羌圖書館》。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵經歷許多演出淬煉後，在記者會上也懂得如何適時接話，她從一開始只是一個喜歡演戲的演員，蛻變成能完美配合宣傳的演員，就像是她的台語要在短時間內精進，這一切對她而言是多麼不容易。

為了表演，讓害羞內向的她，首度獻唱第一集片尾曲，連俞涵的特別之處，如同她在大學時的綽號「寶貝」一般，對戲劇圈來說，也是獨一無二的寶貝。