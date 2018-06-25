蔡總統接受法新社專訪 五大重點一次看懂

此外，我相信，不只是台灣需要面對這樣的問題，區域內或者整個國際社會的很多成員，如果不是現在，就是將來一定會面臨到中國擴充它的影響力，一定會影響到很多國家，將來它們的的民主自由和經濟自由都會受到影響。國際社會必須一起行動，表達對民主自由的重視，來制約中國、減少或遏止中國的霸權擴充。

答：我們必須讓民主、經濟跟國家力量持續地成長、持續地保持，能夠保護自己的國家以及保護我們的價值。

●區域威脅

問：您認為區域穩定的最大威脅為何？是中國的擴張或是北韓的核武計畫？

答：我想這兩件事情對這個區域來講，同樣都是一個不穩定，或者是對和平狀態的一種威脅來源。我們很高興看到朝鮮半島的潛在衝突開始有了正向的發展。我也期待，中國作為一個重要成員，在成長之餘，也應該對於在區域裡面，維持區域的和平、穩定跟尊重其他國家的態度，這是一個區域裡的大國應該有的一種心態跟態度。

●一帶一路

問：有些國家認為中國的擴張，包括「一帶一路」，對其目標國家來說，並非受惠，而是威脅。您是否認同？或是您認為有益於和平穩定，並嘉惠全世界所有人？

答：這個可能是好、也可能是不好，這要看中國的取捨。

如果中國的一帶一路，是協助其他國家的基礎建設，是基於一種善意、希望能夠協助不同的國家發展他們的經濟，或者是他們國家發展上一種重要的助益的話，我相信其他的國家會感受到中國的善意，也覺得這會是一件正面的事情。

但是如果中國在做這些事情的後面隱藏了一些自我擴張的意圖，甚至於對於其他國家的內政干預、或者是對這些國家在戰略上的制約，這就不一定是一件其他國家願意做、願意看到的事情。因為基本上，每個國家都希望能夠保持他們國家的自主、他們國家自己價值的選擇，而不是受到一個外在的干預。

●美台關係

問：有關美國關係，您如何描述台灣和美國的關係？

答：我們在這幾年，特別感受到美國不論在行政部門、國會或一般的大眾，對台灣的支持是在增加當中，尤其是這兩年來我們看到美國的國會採取了幾項行動，對台灣都是很友善的。所以從整體來講，雙方的關係都在持續地成長，是一個穩定的、友好的關係。

●與教廷關係

問：中國和梵蒂岡的關係及對話日益增強，您有何看法？會感到恐懼嗎？

答：我們其實是很冷靜理智的在看這件事情，也同時會去注意到他們雙方在進行談判的時候，他們所在意的事情是什麼。我相信很多其他國家或者是國際社會，也會跟我們一樣，一起來觀察這種談判，因為它對於宗教自由的保護，跟宗教傳播的一種機會的提供，甚至於中國對於宗教自由這件事情，他們可以尊重到什麼程度？我覺得所有國際社會的重要成員都在看，這個就是中國自己要對國際社會展現出來，他對宗教自由的態度是什麼？（譯者：林治平/核稿：劉學源）1070625