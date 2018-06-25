沙烏地阿拉伯逆轉勝埃及 摘24年世界盃首勝

（中央社記者龍柏安台北26日電）開賽22分鐘就被對手進球，加上浪費1次12碼進球機會，沙烏地阿拉伯沒有放棄，靠著多薩里（Salem Al Dawsari）在傷停補時第95分鐘門前破網，終場2比1逆轉勝埃及。

今年世界盃沙烏地阿拉伯與埃及、俄羅斯和烏拉圭並列A組，由於俄羅斯和烏拉圭同步拉出小組賽2連勝，早早確定晉級，確定淘汰的埃及和沙烏地阿拉伯之戰純為榮譽之戰，而靠著多薩里比賽結束前最後一波進攻得手，率隊取得自1994年世界盃以1比0勝比利時後，隊史相隔24年來的世界盃首勝。

今年埃及陣中擁有「埃及梅西」之稱的王牌薩拉領銜，上半場埃及截斷對手傳球後，直接快傳至前場，薩拉用左腳在空中停了下球，誘使沙烏地阿拉伯門將撲出搶球，薩拉則巧妙地利用左腳挑射，球越過門將頭頂進入球門內，替埃及先馳得點。