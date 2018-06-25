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即時跑馬燈埃及梅西終於進球　沙國絕殺逆轉勝烏拉圭3:0勝俄國　取得分組第一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

沙烏地阿拉伯逆轉勝埃及 摘24年世界盃首勝

中央社2018/06/26 00:33
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北26日電）開賽22分鐘就被對手進球，加上浪費1次12碼進球機會，沙烏地阿拉伯沒有放棄，靠著多薩里（Salem Al Dawsari）在傷停補時第95分鐘門前破網，終場2比1逆轉勝埃及。

今年世界盃沙烏地阿拉伯與埃及、俄羅斯和烏拉圭並列A組，由於俄羅斯和烏拉圭同步拉出小組賽2連勝，早早確定晉級，確定淘汰的埃及和沙烏地阿拉伯之戰純為榮譽之戰，而靠著多薩里比賽結束前最後一波進攻得手，率隊取得自1994年世界盃以1比0勝比利時後，隊史相隔24年來的世界盃首勝。

今年埃及陣中擁有「埃及梅西」之稱的王牌薩拉領銜，上半場埃及截斷對手傳球後，直接快傳至前場，薩拉用左腳在空中停了下球，誘使沙烏地阿拉伯門將撲出搶球，薩拉則巧妙地利用左腳挑射，球越過門將頭頂進入球門內，替埃及先馳得點。

埃及原有機會擴大領先，2分鐘後再次靠著妙傳，讓薩拉在門前形成單刀，眼看大好進球機會，這回他射門踢偏，球朝門柱右方飛了出去。

上半場第40分鐘，埃及隊長法塔希（Ahmed Fathi）在禁區內右手觸碰到球，裁判給了沙烏地阿拉伯12碼罰球，沒想到埃及45歲門將哈達理（Essam El-Hadary）準確預測到對手射門路徑，朝著球門左邊一撲，成功擋下對手射門。

上半場傷停補時階段，埃及後衛賈布爾又在自家門前犯規，裁判再次給了沙烏地阿拉伯全場第2次12碼罰球，這回法拉傑（Salman Al Faraj）沒再浪費機會，同樣朝著球門左邊勁射破網，成功追成1比1平。

企圖心旺盛的沙烏地阿拉伯，下半場雖多次浪費攻門機會，卻始終沒有放棄，又在傷停補時階段，多薩里在門前接獲隊友短傳，毫不猶豫起腳射門，球成功穿越對方門將防線破網，率隊拿下暌違24年的世界盃首勝。1070626

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