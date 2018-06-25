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中央社

蘇亞雷斯踢破僵局 烏拉圭3戰全勝晉級16強

中央社2018/06/26 00:40
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北26日電）烏拉圭今天靠蘇亞雷斯踢進自由球突破僵局，最終以3比0擊敗俄羅斯，並以3勝、9分積分躍居A組龍頭，這是烏拉圭隊史首度以小組賽3戰全勝之姿晉級16強。

2018年世界盃足球賽主辦國俄羅斯因為世界排名70名，是32支參賽球隊中最差的一隊，因此賽前並不被外界看好能自小組賽出線。

但俄羅斯卻在開幕戰以5比0狂電沙烏地阿拉伯，再以3比1擊敗埃及，在今天對烏拉圭前，以2勝、6分積分、淨勝球正7排名A組第1；烏拉圭雖同樣獲得2勝、6分積分，但因淨勝球正2不如俄羅斯，故排在分組第2。

今天烏拉圭在比賽開踢不久就獲得自由球機會，操刀的蘇亞雷斯（Luis Suarez）選擇在禁區附近直接攻門，只見這記勁射直接射進俄羅斯球門，讓烏拉圭在比賽第10分鐘就以1比0領先。

比賽持續進行不到15分鐘，烏拉圭的拉克索（Diego Laxalt）遠射，球因為擊中俄羅斯切里謝夫（Denis Cheryshev）的小腿改變飛行方向，讓俄羅斯門將撲救不及，靠著比賽第23分鐘這記烏龍球，使烏拉圭將領先擴大到兩球。

之後，俄羅斯的史墨尼可夫（Igor Smolnikov）在比賽第36分鐘，因為累積收到兩張黃牌被請出場，讓烏拉圭有「多打少」的優勢，上半場踢完烏拉圭就以2比0領先俄羅斯。

比賽進到尾聲，烏拉圭一波頭槌攻門雖被俄羅斯門將擋下，但卡瓦尼（Edinson Cavani）於比賽第90分鐘在門前搶攻破網，臨去秋波的進球讓烏拉圭再將領先擴大到3球，傷停補時階段俄羅斯無法進球，烏拉圭終場以3比0擊敗俄羅斯。

烏拉圭今天拿下勝利，以3勝、9分積分、A組龍頭之姿晉級16強，俄羅斯則是以2勝、1敗、6分積分、A組第2的成績，同樣闖進16強。

以A組第1名晉級的烏拉圭，將在7月1日的16強淘汰賽，對上B組第2名的球隊；A組第2的俄羅斯，則將在7月1日的16強淘汰賽，對上B組第1名的球隊。

烏拉圭過去12次進到世界盃，曾在1930年、1950年兩次拿下冠軍，2010年的南非世界盃拿下殿軍，是他們近期的最佳表現。

俄羅斯在蘇聯時期，曾7次參加世界盃，最佳成績是在1966年獲得的殿軍；蘇聯瓦解後，俄羅斯曾在1994年、2002年、2014年參加世界盃，3次都在小組賽後出局。1070626

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