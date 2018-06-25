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即時跑馬燈阿斯帕斯建功　西班牙獲得小組第1遭伊朗逼平　葡萄牙小組第2晉級8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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世足賽／傷停補時遭伊朗逼平　葡萄牙小組第2晉級

體育中心／綜合報導2018/06/26 04:07
▲Ricardo Quaresma(左)進球後慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ricardo Quaresma(左)進球後慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙今(26)日和伊朗進行小組賽最終決戰，雖然「C羅」Cristiano Ronaldo遭到嚴防，但靠著前鋒Ricardo Quaresma一個漂亮的弧線神射，一度取得領先；不過可惜傷停補時階段未能守住對手最後的反攻，導致最終以1:1和局收場，葡萄牙以小組第2晉級。

由於事關晉級與否，兩隊這一場在開賽就拿出侵略性十足的防守，也讓彼此的進球變得更為艱難，直到第45分鐘葡萄牙Quaresma才轟出「世界波」打破僵局。

下半場葡萄牙有再度擴大領先的機會，第50分鐘Saeid Ezatolahi禁區內犯規，裁判透過VAR回放給了葡國12碼罰球，但是本屆世界盃狀態極好的Ronaldo卻沒能罰進，被伊朗門將Alireza Beiranvand給生生擋下。

之後雙方競爭日趨白熱化，伊朗前鋒Sardar Azmoun和Quaresma、甚至C羅都各領到一張黃牌。

比賽最後時刻，第93分鐘伊朗禁區被犯規、裁判透過VAR給了12碼罰球，而此前換人就發生了效果，替補前鋒Karim Ansari Fard成功將球踢進，幫助球隊將分數給追平。

這一球雖然不能改變伊朗遭到淘汰的命運，但卻改變了小組的排名，由於西班牙和葡萄牙小組最終戰都以和局收場，因此雙方積分一樣，而且淨勝球也一樣，不過西班牙進球數較多，以6:5拿下小組第一的名次。

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