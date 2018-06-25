世足賽／傷停補時遭伊朗逼平　葡萄牙小組第2晉級

葡萄牙今(26)日和伊朗進行小組賽最終決戰，雖然「C羅」Cristiano Ronaldo遭到嚴防，但靠著前鋒Ricardo Quaresma一個漂亮的弧線神射，一度取得領先；不過可惜傷停補時階段未能守住對手最後的反攻，導致最終以1:1和局收場，葡萄牙以小組第2晉級。

由於事關晉級與否，兩隊這一場在開賽就拿出侵略性十足的防守，也讓彼此的進球變得更為艱難，直到第45分鐘葡萄牙Quaresma才轟出「世界波」打破僵局。

下半場葡萄牙有再度擴大領先的機會，第50分鐘Saeid Ezatolahi禁區內犯規，裁判透過VAR回放給了葡國12碼罰球，但是本屆世界盃狀態極好的Ronaldo卻沒能罰進，被伊朗門將Alireza Beiranvand給生生擋下。