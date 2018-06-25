葡萄牙意外遭伊朗逼平 16強將碰烏拉圭

（中央社記者龍柏安台北26日電）傷停補時階段，葡萄牙後衛方迪（Jose Fonte）在禁區解圍，左手不慎碰到球，讓伊朗安薩里法德（Karim Ansarifard）在第93分鐘靠著12碼罰球追平比數，雙方以1比1踢平。

本屆世界盃葡萄牙與西班牙、伊朗、摩洛哥同屬B組，賽前「雙牙」葡萄牙與西班牙同以1勝1和、積分4分並列排頭，伊朗則以1勝1負、積分3分緊追在後。

葡萄牙此役和伊朗踢平，巧合的是西班牙也以2比2和摩洛哥握手言和，「雙牙」同以積分5分持平，但西班牙靠著小組賽總共踢進6球，優於葡萄牙的5球，躍升B組龍頭，葡萄牙則以分組第2晉級，16強淘汰賽將與烏拉圭對決爭取8強門票。