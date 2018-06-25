能源盤後─OPEC增產 中美貿易戰 油價滅火

OPEC 與其他能源生產國因週末達成增產的協議，加上中美貿易戰的衝擊，使週一 (25 日) 原油價格下跌。紐約商品交易所 8 月份期貨及布倫特原油在跌幅後稍微回穩。

布倫特原油期貨收低 -0.53 美元，或 -0.70% 至每桶 74.79 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.45 美元，或 -0.66%，至每桶 68.13 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.86% 至每加侖 2.036 美元。

天然氣收低 -0.015 美元，或 -0.51% 至每一千立方英尺 2.930 美元。

投資人在衡量了中美貿易戰對市場的影響後，一些分析人士擔心貿易保護主義政策會放緩全球經濟並大幅削弱對材料及大宗商品的需求，從而導致原油需求量下滑。