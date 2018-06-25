世足賽／夸雷斯馬超級世界波！　葡萄牙驚險逃離死亡之組

葡萄今(26)日在小組賽最後一戰感受到亞洲強權伊朗給的強大壓力，靠著Ricardo Quaresma(夸雷斯馬)一記漂亮的外角背「世界波」，他們最終驚險的以1:1踢平，雖然未能取得分組第1，但至少拿到了16強的門票。

「C羅」Cristiano Ronaldo這一場比賽遭到昔日恩師Carlos Queiroz的針對性佈防，沒辦法發揮像前兩場那種神勇表現，也讓葡萄牙今天的攻勢較為不順。

不過34歲的老將Quaresma這時候跳了出來，第45分鐘Andre Silva腳後跟送球，Quaresma推進用標誌性的右外角背抽出一道完美的弧線、射進球門上角，為葡萄牙取得1:0的超前。