世足賽／夸雷斯馬超級世界波！　葡萄牙驚險逃離死亡之組

葡萄今(26)日在小組賽最後一戰感受到亞洲強權伊朗給的強大壓力，靠著Ricardo Quaresma(夸雷斯馬)一記漂亮的外角背「世界波」，他們最終驚險的以1:1踢平，雖然未能取得分組第1，但至少拿到了16強的門票。
「C羅」Cristiano Ronaldo這一場比賽遭到昔日恩師Carlos Queiroz的針對性佈防，沒辦法發揮像前兩場那種神勇表現，也讓葡萄牙今天的攻勢較為不順。
不過34歲的老將Quaresma這時候跳了出來，第45分鐘Andre Silva腳後跟送球，Quaresma推進用標誌性的右外角背抽出一道完美的弧線、射進球門上角，為葡萄牙取得1:0的超前。
雖然最終葡萄牙未能保持領先、遭到伊朗的逼平，不過Quaresma神勇表現也已經獲得球迷們的一致好評。
事實上Quaresma過去就以精采的外角背助攻或進球而聞名，不少人認為他對外角背的執著已經是一種信仰了，還有球迷戲稱這種球就叫做「Quaresma式進球」。
今年世界盃B組是公認的死亡之組，不僅有歐洲雙牙，「北非雄獅」摩洛哥和亞洲頂級強隊伊朗也都不好惹，競爭激烈之程度為各組之最。
而事後來看，若沒有這一球，葡萄牙很可能會慘遭伊朗絕殺，加上西班牙踢平對手，那他們本屆世界盃的旅程或許就將到此為止，因此說Quaresma拯救了葡國並不為過。