西班牙靠VAR改判搶下龍頭 次輪對上俄羅斯

（中央社加里寧格勒25日綜合外電報導）世界盃爭冠熱門「無敵艦隊」西班牙B組賽最後一戰對上摩洛哥，1比2落後情況下，補時階段靠影像助理裁判（VAR）拿下關鍵進球，驚險2比2和局，以分組龍頭之姿晉級。

西班牙這場比賽踢和，與葡萄牙戰績相同，一樣都是1勝2和、積分5分，但比較總進球數，西班牙6球勝過葡萄牙5球，取得分組第一，在下一輪16強賽占到有利位置，對上A組第二俄羅斯。葡萄牙對上3戰全勝的烏拉圭。

面對2敗提早淘汰的摩洛哥，西班牙踢平的這一球極具戲劇性，當時1比2落後進入傷停補時，艾斯帕斯（Iago Aspas）殺入禁區的一記腳後跟進球，最初被判越位不算，後來經過VAR系統檢視之後改判，勉強和局收場。