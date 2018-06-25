中美貿易戰的犧牲品是科技業？FAANG一律跌

該公司表示它不會與有線電視網路 Epix 續約，並將失去包括「飢餓遊戲」在內的流行影集，使交易量爆增 2 倍，投資人開始釋出。

Netflix 通訊部總監 Jonathan Friedland 因使用種族歧視言語後遞出辭呈，但似乎投資人擔心的不只此事件。

網路串流商 Netflix (NFLX-US) 因高層換人導致股價週一 (25 日) 收盤下跌 6.47%，市值蒸發約 120 億美元以每股 384 美元作收。

Netflix 股票近幾個月來一直處於上漲趨勢，其季度財報表現優越。月初高盛 (GS-US) 也將目標價上調至 490 美元。

因中美貿易戰延伸，外媒報導美國財政部將禁止任何含有超過四分之一股份的中國企業併購美國科技商，使美科技股一律大跌。

然而，美財務部長梅努欽 Steve Mnuchin 在推特上呼籲投資人必查清事實，及再次確認關稅及條款，而非相信假新聞的散播。

美財長推特發言 / 圖：推特

網路交易商 Square (SQ-US) 下跌了 5.88% 至 61.89 美元。推特 (TWTR-US) 下跌 3.73% 來到 44.17，而網路服飾商 Stich Fix (SFIX-US) 也下滑了 10.98% 來到 26.84 美元。

FAANG 股 (臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix、谷歌) 收盤時全數下跌。