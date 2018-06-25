中美科技冷戰 美半導體類股全中彈 科技貿易團體跳腳

但財政部長 Steven Mnuchin 週一在推特上澄清，政府的聲明適用於「所有嘗試竊取我們技術的國家，不只限中國。」

《華爾街日報》週日報導，美國財政部正制定計畫，預計本週末宣布，據悉將限制中資達 25% 的企業參與涉及工業上重要技術的投資，且此比例還有可能繼續降低，以防止這些技術被轉移至中國，同時也限制美國公司將技術輸出至中國。

由於投資者擔心美國川普總統恐限制中資對美國科技公司的限制，因此半導體大廠週一 (25 日) 股價走跌。

英特爾股價也在野村證券調降評價後挫近 4%，野村主張英特爾 CEO 下台對公司股價不利。

中美科技冷戰

《Barron's》報導，美國可能針對的科技產業就是中國《2025 中國製造》計畫發展的十大領先產業：資訊科技、機器人、航太設備、節能車、電器設備與其他。

川普計畫見報後，資訊科技產業協會（ITIC）立刻發聲，其發言人 Jose Castaneda 透過媒體向政府喊話，對其計畫應「審慎考量後果與最終目標」，力求在保護國安的同時，不要阻礙創新和經濟成長，務必在兩者中間取得平衡。

ITIC 成員包括蘋果 (Apple) (AAPL-US)、亞馬遜 (Amazon.com) (AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet （GOOGL-US)，蘋果週一挫 1.5%、亞馬遜跌逾 3%、Alphabet 收低 2.57%。

貿易團體科技網 (TechNet) 執行長 Linda Moore 表示，對中國進口的科技產品提高關稅嚴重挫傷產業獲利，根本是「錯誤」政策。該團體成員包含臉書 (Facebook) (FB-US)、微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 和 AT&T (T-US)。

中國對科技業的影響力很深遠，美中經濟與安全評估委員會最近的一項研究報告指出，有 7 大美國科技公司半數以上的產品和零組件來自中國，這 7 家分別是：思科 (CSCO-US)、戴爾科技 (DVMT-US)、惠普 (HPQ-US)、IBM (IBM-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟和 Unisys (UIS-US)。上述這幾家週一股價全數慘跌。

雖然蘋果庫克先前曾說，iPhone 不會受到中美關稅衝擊，但是如果中國壓迫其供應商，最終受害的仍是蘋果。蘋果全財年營收 (447 億美元) 近 20% 來自中國，對中國 iPhone 出貨量也超過 4100 萬支，因此即便庫克這樣信心喊話，週一股價仍大挫。 (蘋果不願就此事回應媒體的置評請求)