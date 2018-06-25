NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈王時齊》姚文智與金曲獎學霸鋼琴家與老蕭齊名　獲頒殊榮8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

中美科技冷戰 美半導體類股全中彈 科技貿易團體跳腳

鉅亨網2018/06/26 07:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

由於投資者擔心美國川普總統恐限制中資對美國科技公司的限制，因此半導體大廠週一 (25 日) 股價走跌。

《華爾街日報》週日報導，美國財政部正制定計畫，預計本週末宣布，據悉將限制中資達 25% 的企業參與涉及工業上重要技術的投資，且此比例還有可能繼續降低，以防止這些技術被轉移至中國，同時也限制美國公司將技術輸出至中國。

但財政部長 Steven Mnuchin 週一在推特上澄清，政府的聲明適用於「所有嘗試竊取我們技術的國家，不只限中國。」

iShares PHLX 半導體 ETF 收跌 2.9％。大型晶片股如 AMD (AMD-US)、美光 (MU-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 均大跌 4% 以上，上述 4 家今年至上週五漲幅超過 25%。

英特爾股價也在野村證券調降評價後挫近 4%，野村主張英特爾 CEO 下台對公司股價不利。

中美科技冷戰

《Barron's》報導，美國可能針對的科技產業就是中國《2025 中國製造》計畫發展的十大領先產業：資訊科技、機器人、航太設備、節能車、電器設備與其他。

川普計畫見報後，資訊科技產業協會（ITIC）立刻發聲，其發言人 Jose Castaneda 透過媒體向政府喊話，對其計畫應「審慎考量後果與最終目標」，力求在保護國安的同時，不要阻礙創新和經濟成長，務必在兩者中間取得平衡。

ITIC 成員包括蘋果 (Apple) (AAPL-US)、亞馬遜 (Amazon.com) (AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet （GOOGL-US)，蘋果週一挫 1.5%、亞馬遜跌逾 3%、Alphabet 收低 2.57%。

貿易團體科技網 (TechNet) 執行長 Linda Moore 表示，對中國進口的科技產品提高關稅嚴重挫傷產業獲利，根本是「錯誤」政策。該團體成員包含臉書 (Facebook) (FB-US)、微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 和 AT&T (T-US)。

中國對科技業的影響力很深遠，美中經濟與安全評估委員會最近的一項研究報告指出，有 7 大美國科技公司半數以上的產品和零組件來自中國，這 7 家分別是：思科 (CSCO-US)、戴爾科技 (DVMT-US)、惠普 (HPQ-US)、IBM (IBM-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟和 Unisys (UIS-US)。上述這幾家週一股價全數慘跌。

雖然蘋果庫克先前曾說，iPhone 不會受到中美關稅衝擊，但是如果中國壓迫其供應商，最終受害的仍是蘋果。蘋果全財年營收 (447 億美元) 近 20% 來自中國，對中國 iPhone 出貨量也超過 4100 萬支，因此即便庫克這樣信心喊話，週一股價仍大挫。 (蘋果不願就此事回應媒體的置評請求)

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
中美貿易戰的犧牲品是科技業...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan